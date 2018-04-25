default image
Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Подробнее...
default image
Первый город в Китае ввел военное положение

Подробнее...
default image
Чехия шокирует США новым видом налога

Подробнее...
default image
Рейтинг литовского премьера снизился

Подробнее...
default image
Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве было достигнуто максимальное число доноров за период независимости

Подробнее...
default image
Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве

Подробнее...
default image
Дания - наименее коррумпированная страна в мире

Подробнее...
default image
Кому жители доверяют?

Подробнее...
default image
Крупнейший аквапарк Польши откроют в феврале

Подробнее...
default image
Президент с супругой почтили память жертв Холокоста в Польше

Подробнее...
default image
В Каталонии пустующее два года жильё будут считать «свободным»

Подробнее...
default image
Страны готовят эвакуацию своих граждан из Уханя

Подробнее...
default image
Делегация Литвы хочет блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

Подробнее...
default image
В немецкой армии обнаружили правых экстремистов

Подробнее...
default image
Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила о недопустимости отрицания Холокоста

Подробнее...
default image
За год "аграрии" потеряли почти треть избирателей

Подробнее...
default image
Закончилась очистка загрязненной воды, накопленной в Алитусе

Подробнее...
default image
ЕС добивается права применять санкции к Британии при нарушении условий торговли

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Чехия шокирует США новым видом налога

  • Фото www.pixabay.com

Верхняя палата чешского парламента приняла на днях решение о своей поддержке правительства, предложившего в скором времени ввести в стране так называемый «цифровой налог».

Как передает АЗЕРТАДЖ, этот налог предполагает взимание дополнительных отчислений в казну страны с доходов крупных интернет-компаний, оборот которых превышает 19 млрд крон (750 млн евро), а годовая прибыль на территории Чехии достигает 100 млн крон (4 млн евро).

«Жертвами» нового закона могут стать американские Гугл, Фейсбук, Амазон и Apple.

Сообщается, что посол США в Чехии уже выразил главе МИД Чехии Toмашу Петршичеку недовольство своей страны.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600