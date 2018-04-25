Чехия шокирует США новым видом налога

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Верхняя палата чешского парламента приняла на днях решение о своей поддержке правительства, предложившего в скором времени ввести в стране так называемый «цифровой налог».

Как передает АЗЕРТАДЖ, этот налог предполагает взимание дополнительных отчислений в казну страны с доходов крупных интернет-компаний, оборот которых превышает 19 млрд крон (750 млн евро), а годовая прибыль на территории Чехии достигает 100 млн крон (4 млн евро).

«Жертвами» нового закона могут стать американские Гугл, Фейсбук, Амазон и Apple.

Сообщается, что посол США в Чехии уже выразил главе МИД Чехии Toмашу Петршичеку недовольство своей страны.