Чехия станет центром космической промышленности ЕС

Фото pixabay.com

Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.

GSA, агентство Евросоюза, занимающееся спутниковой системой навигации GNSS, которое ранее управляло проектами Galileo и EGNOS, превращается в EUSPA (EU Agency for the Space Programme) — новое Агентство космических программ ЕС. А местом, откуда вскоре будут руководить европейскими космическими проектами, станет столица Чехии Прага.