Чехия требует от РФ компенсацию за взрыв на складе

Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро), пишет крупное чешское издание Mlada fronta Dnes. Это меньше той суммы, которую в мае называла министр финансов Чехии Алена Шиллерова, — она говорила, что страна потребует от России один миллиард чешских крон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Чехия требует компенсации «за несовершенное».

«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — добавила Захарова.

Напомним, в апреле Чехия обвинили РФ во взрыве складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. Прага сразу выслала 18 российских дипломатов и объявила о намерении выслать еще.

В свою очередь Москва отрицала выводы Праги о причастности России к взрыву боеприпасов. Позже Москва внесла Чехию в список недружественных стран.

В конце мая все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию согласно решению властей этой страны, вылетели в Россию.