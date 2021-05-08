Чехия вводит некоторое послабление ограничительных мер

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В Чехии вступили в силу послабления коронавирусных карантинных мер.

Как передает АЗЕРТАДЖ, новые правила распространятся по всей территории страны. Лица, прошедшие все этапы иммунизации или полностью выздоровевшие, смогут теперь по принятому закону беспрепятственно и свободно ходить по ресторанам, кафе, парикмахерским и т.д. Они смогут посещать эти заведения точно так же, как и те граждане, результат теста которых дали отрицательную реакцию.

Тем не менее, необходимо всегда иметь при себе на бумаге или в цифровом виде подтверждение прохождения всех этапов иммунизации минимум 14-дневной свежести. Полностью выздоровевшие же должны предоставить результат экспресс-теста.