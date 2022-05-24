Число беженцев в мире достигло 100 млн человек — ООН

«Сто миллионов — это суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По мнению комиссара, ситуация служит «тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, которые вынуждают мирных людей покидать свои дома».

«Международная реакция на людей, спасающихся от войны в Украине, была исключительно положительной. Сострадание живо, и нам нужна аналогичная мобилизация для всех кризисов по всему миру. Но в конечном итоге гуманитарная помощь — это паллиатив, а не лекарство. Чтобы обратить эту тенденцию вспять, единственным ответом являются мир и стабильность, чтобы невинные люди не были вынуждены выбирать между острой опасностью дома или ненадежным бегством и изгнанием», — говорит Филиппо Гранди.

Ранее сообщалось, что возрастает количество украинцев, возвращающихся домой из эвакуации за границу.