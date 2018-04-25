Число больных COVID-19 в Беларуси превысило тысячу человек

Nuotrauka www.pixabay.com

Число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси достигло 1066 человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что за последние сутки в стране зафиксировано наибольшее количество заражений коронавирусом – 205.

В сообщении подчеркивается, что на стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, выздоровели 77 человек.

Отметим, что по состоянию на 8 апреля в Беларуси провели около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Тесты делают в 13 лабораториях.