default image
Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек

Подробнее...
default image
Спустя 20 лет: Сербия и Косово запустят железнодорожное сообщение

Подробнее...
default image
Решение проблем Orlen помогло литовско-польским отношениям, признает Г. Науседа

Подробнее...
default image
Представлен рейтинг стран по военным расходам

Подробнее...
default image
Обнаружен еще один оригинальный экземпляр декларации 16 февраля 1949 года

Подробнее...
default image
Число больных коронавирусом превысило 64 000 человек

Подробнее...
default image
В России ответили США на новые санкции

Подробнее...
default image
Г.Науседа: первые серьезные шаги в переговорах по вопросам политики сплочения и прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
28 февраля Вильнюсское самоуправление приглашает писать Национальный диктант

Подробнее...
default image
Save the Children: более 415 млн детей живут в зоне военных конфликтов

Подробнее...
default image
Новый блок электростанции в Электренай действует на полную мощность

Подробнее...
default image
В Пакистане жениха едва не линчевали прямо на свадьбе

Подробнее...
default image
Погрузки в порту были меньше из-за спада контейнерного потока

Подробнее...
default image
В Индонезии закрыли "самый жестокий цирк в мире"

Подробнее...
default image
Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель - «малая реновация»

Подробнее...
default image
Борьба за европейские финансы: дуэль аргументов

Подробнее...
default image
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Подробнее...
default image
Какой вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться?

Подробнее...
default image
В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Подробнее...
default image
Город Свободы Вильнюс приглашает на мероприятия, посвящённые 16 февраля

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Число больных коронавирусом превысило 64 000 человек

Фото www.pixabay.com

По данным на  14 февраля число заразившихся коронавирусом в мире составило 64 400 человек. Умерли от болезни 1 383 человека, выздоровел 6 871 пациент. За пределами КНР количество больных превысило 500 человек.

За истекшие сутки число заразившихся в Китае выросло на 5 009 человек, летальных случаев — на 121. В госпиталях находятся 55 700 человек, при этом состояние 10 200 больных оценивается как тяжелое.

На нематериковых территориях Китая имеется 81 подтвержденный случай заболевания, из них 53 — в Гонконге (и один летальный случай), десять — в Макао и 18 — на Тайване.

В ВОЗ заявили, что при неблагоприятном сценарии развития заболеваемости коронавирусом заразиться могут до двух третей населения планеты.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600