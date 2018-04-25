Число больных коронавирусом превысило 64 000 человек

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По данным на 14 февраля число заразившихся коронавирусом в мире составило 64 400 человек. Умерли от болезни 1 383 человека, выздоровел 6 871 пациент. За пределами КНР количество больных превысило 500 человек.

За истекшие сутки число заразившихся в Китае выросло на 5 009 человек, летальных случаев — на 121. В госпиталях находятся 55 700 человек, при этом состояние 10 200 больных оценивается как тяжелое.

На нематериковых территориях Китая имеется 81 подтвержденный случай заболевания, из них 53 — в Гонконге (и один летальный случай), десять — в Макао и 18 — на Тайване.

В ВОЗ заявили, что при неблагоприятном сценарии развития заболеваемости коронавирусом заразиться могут до двух третей населения планеты.