Число инфицированных коронавирусом в Беларуси увеличилось до 51 человека

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на территории Беларуси увеличилось до 51 человека.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси, у девяти пациентов имеются клинические признаки инфекции, а у остальных 37 граждан имеется лабораторно подтвержденный диагноз.

В Министерстве сообщили, что из всех случаев заражения в республике 17 завозных, в том числе последние четыре — из Испании, Франции, Германии и России.

Также отмечается, что продолжается медицинское наблюдение за 1 960 гражданами, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено, у них не был выявлен коронавирус COVID-19.