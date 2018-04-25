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Число инфицированных коронавирусом в Беларуси увеличилось до 51 человека

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на территории Беларуси увеличилось до 51 человека.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси, у девяти пациентов имеются клинические признаки инфекции, а у остальных 37 граждан имеется лабораторно подтвержденный диагноз.

В Министерстве сообщили, что из всех случаев заражения в республике 17 завозных, в том числе последние четыре — из Испании, Франции, Германии и России.

Также отмечается, что продолжается медицинское наблюдение за 1 960 гражданами, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено, у них не был выявлен коронавирус COVID-19.

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