Число нелегальных мигрантов растет в США

Фото Департамента внутренней безопасности США

Более чем 200 тыс. человек за месяц пытались пересечь южную границу США — это рекордное число с 2000 года, сообщает ABC News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

По данным министерства, в июле ежедневно пытались пересечь границу в среднем 6779 мигрантов-нелегалов, из них 616 детей без сопровождения. В целом за месяц обнаружены рекордные 19 тыс. несопровождаемых несовершеннолетних.

Всех нелегальных мигрантов арестовывают и отправляют в тюрьму до выяснения необходимой информации.