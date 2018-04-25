Число новых случаев коронавируса достигло очередного рекорда — 1656, шесть смертей

За последние сутки в Литве подтверждено 1656 новых случаев COVID-19, шесть человек от коронавируса умерли, сообщил в пятницу Минздрав.
Четыре смерти от коронавируса из шести зарегистрированы в Каунасском округе. Один случай смерти в Вильнюсском округе и один а Алитусском.
Четверо инфицированных умерли по другим причинам.
Всего в Литве COVID-19 заразились 20 тысяч 747 человек, продолжают болеть 15 тыс. 34, 5454 — выздоровели.
Всего от COVID-19 умерло 192 человека. 67 человек умерли по другим причинам.
Сейчас в изоляции находятся 38 тысяч 179 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 420 завозных случаев.
За минувшие сутки было взято 15 тыс. 489 проб на коронавирус. В общей сложности сделано 1 млн 80 тысяч 306 тестов.
Информация ЛК по сообщению BNS