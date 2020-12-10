Число новых случаев COVID-19 продолжает расти: за сутки установлено 3330 заболеваний, 31 умер

2146 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 173 из них — в реанимации, сообщил в четверг Департамент статистики.

Кислород необходим 1212 пациентам, 101 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8558 из 16 тысяч. 634.

Из 672 реанимационных коек занято более половины — 387. Из 624 коек, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких, 238 заняты, а из 6289 коек с кислородом заняты 2412.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 83 тысячи 883 человека, 47 тыс. 810 — все еще болеет, 34 тысячи 975 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 24 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 372 тыс. 990.

Информация ЛК посообщению BNS