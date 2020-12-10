  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Еврокомиссия внесла пакет предложений по борьбе с терроризмом в ЕС

Подробнее...
default image
С. Тихановская призывает Литву ввести санкции в отношении "Беларуськалия"

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент

Подробнее...
default image
Польша и Венгрия пошли на уступки ЕС – Bloomberg

Подробнее...
default image
Меркель выступила за введение жесткого локдауна в Германии

Подробнее...
default image
После получения полномочий И. Шимоните созовет экспертный совет по COVID-19

Подробнее...
default image
Число новых случаев COVID-19 продолжает расти: за сутки установлено 3330 заболеваний, 31 умер

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом становится критической в Швейцарии

Подробнее...
default image
Новое правительство будет добиваться полной блокады БелАЭС

Подробнее...
вакцина
ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Подробнее...
default image
C. Сквярнялис: И. Шимоните не представила ни одного конкретного предложения по карантину

Подробнее...
default image
С ростом заражений И. Шимоните просит С. Сквярнялиса ужесточить карантин

Подробнее...
default image
В США обеспокоены ростом военной мощи Китая

Подробнее...
default image
Европа: коронавирус не сдается

Подробнее...
default image
Страны ЕС получат вакцину через 3-4 недели - В. Синкявичюс

Подробнее...
default image
ЕС и Великобритания достигли согласия по "ирландскому" вопросу после Brexit

Подробнее...
default image
Тихановская призывает по примеру Литвы расследовать преступления в Беларуси

Подробнее...
default image
Меркель десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года

Подробнее...
default image
Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о насилии милиции в Минске

Подробнее...
default image
Байден планирует виртуальную инаугурацию

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен обсудит С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
И. Шимоните обещает начать дискуссию о нацсоглашении по образованию

Подробнее...
default image
ЕС ужесточает требования к желающим въехать на территорию содружества

Подробнее...
default image
На этой неделе Air Baltic отозвала рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу

Подробнее...
default image
Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Завершающее работу правительство собирается на последнее заседание

Подробнее...
вирус
В Литве новый рекорд заражений: за сутки выявлены 3128 случаев, 31 смерть

Подробнее...
default image
В Польше хотят запретить Коммунистическую партию

Подробнее...
Фото женщины у окна
В Литве вступают в силу более строгие карантинные правила

Подробнее...
default image
Давосский форум перенесли в Сингапур из-за COVID-19

Подробнее...
Фото сейма Литвы
Сейм Литвы планирует проголосовать по программе Кабмина в пятницу

Подробнее...
Фото премии свободы
Литовской Премией свободы предлагается наградить оппозицию Беларуси

Подробнее...
default image
Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами

Подробнее...
default image
Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

Подробнее...
default image
В Польше врачей первыми привьют против COVID-19

Подробнее...
default image
И. Шимоните отметает утверждения о "аграриев" о скопированной программе правительства

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели

Подробнее...
default image
Lufthansa до конца года уволит 29 тыс. сотрудников

Подробнее...
default image
Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

Число новых случаев COVID-19 продолжает расти: за сутки установлено 3330 заболеваний, 31 умер

Nuotrauka pixabay.com

За прошедшие сутки было подтверждено 3330 новых случаев коронавируса, 31 человек умер от COVID-19, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это наибольшее количество новых случаев, подтвержденных за день с начала пандемии.

За сутки выздоровели 1220 человек.

реклама

2146 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 173 из них — в реанимации, сообщил в четверг Департамент статистики.

Кислород необходим 1212 пациентам, 101 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8558 из 16 тысяч. 634.

Из 672 реанимационных коек занято более половины — 387. Из 624 коек, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких, 238 заняты, а из 6289 коек с кислородом заняты 2412.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 83 тысячи 883 человека, 47 тыс. 810 — все еще болеет, 34 тысячи 975 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 24 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 372 тыс. 990. 

Информация ЛК посообщению BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.