Число погибших нелегалов на пути в Европу выросло в два раза

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Число нелегальных мигрантов, погибших в первом полугодии 2021 года на морских путях в Европу, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на отчет Международной организации по миграции (МОМ).

Так, за шесть месяцев утонули не менее 1146 мигрантов. При этом число нелегалов, использующих морской путь в Европу, увеличилось на 56%.

Центрально-средиземноморский маршрут между Ливией и Италией является наиболее смертоносным – здесь с начала года погибли 741 человека. Еще не менее 250 человек нашли свою смерть в Атлантическом океане на маршруте между Западной Африкой и Канарскими островами, не менее 149 – в западном Средиземноморье на пути в Испанию и не менее 6 – в восточном Средиземноморье по пути в Грецию.

Реальное число погибших на морских путях в Европу могло быть намного выше, подчеркнули в МОМ.

Напомним, в начале июля судно с мигрантами разбилось у берегов Туниса. Тогда удалось спасти 84 человека, однако, по меньшей мере, 43 мигранта погибли.

Ранее у берегов Йемена затонуло судно с мигрантами – нашли более 150 тел. Всего на борту было не менее 250 человек.