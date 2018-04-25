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Число прибывших в ЕС нелегалов сократилось

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Евросоюза, значительно снизилось. Об этом сказал директор европейского агентства по охране внешних границ Frontex Фабрис Леджери в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, количество незаконных въездов в Евросоюз до конца года составит около 120 тысяч. По сравнению с прошлым годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.

При этом пограничники отмечают рост числа нелегалов, проникающих на территории Греции и Канарских островов. В 2019 году на Канарах оказалось на 50% больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее – до 2200 человек.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2020 году страны Евросоюза примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения.Приоритет получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

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korrespondent.net

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