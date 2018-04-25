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Число сторонников независимости Шотландии возросло до рекордно высокого уровня

Фото из открытых источников

Число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% участников опроса, проведенного социологической компанией Ipsos MORI и опубликованного в среду, сообщает ТАСС.

Как отмечается в исследовании, идея отделения от Великобритании, которую продвигает правящая Шотландская национальная партия (ШНП) — крупнейшая по числу занимаемых мест в региональном парламенте, еще никогда не пользовалась столь высокой поддержкой. Всего почти две трети шотландцев (64%) полагают, что правительство Великобритании должно позволить провести референдум о независимости Шотландии в ближайшие пять лет в случае победы ШНП на региональных выборах в мае следующего года, подчеркивают социологи.

Опрос Ipsos MORI также показывает, что ШНП обладает значительной поддержкой и вновь одержала бы уверенную победу на выборах в парламент Шотландии, если бы они состоялись сейчас. Высокий рейтинг в настоящий момент сохраняет также глава ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен — 72% респондентов довольны ее работой на занимаемом посту и лишь 24% считают, что она плохо справляется со своими обязанностями. В то же время лишь 19% опрошенных жителей Шотландии довольны политикой главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, а 76% считают, что он плохо выполняет свою работу, это является рекордно высоким уровнем недовольства действующим премьер-министром королевства среди шотландцев.

Как указали в Ipsos MORI, участниками нового исследования, проводившегося по телефону со 2 по 9 октября, стали 1 045 жителей Шотландии старше 16 лет.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Джонсон последовательно заявляет, что не допустит нового референдума. При этом его проведение даже без согласия со стороны Лондона поддерживает подавляющее большинство сторонников ШНП.

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