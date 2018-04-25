Число сторонников независимости Шотландии возросло до рекордно высокого уровня

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Число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% участников опроса, проведенного социологической компанией Ipsos MORI и опубликованного в среду, сообщает ТАСС.

Как отмечается в исследовании, идея отделения от Великобритании, которую продвигает правящая Шотландская национальная партия (ШНП) — крупнейшая по числу занимаемых мест в региональном парламенте, еще никогда не пользовалась столь высокой поддержкой. Всего почти две трети шотландцев (64%) полагают, что правительство Великобритании должно позволить провести референдум о независимости Шотландии в ближайшие пять лет в случае победы ШНП на региональных выборах в мае следующего года, подчеркивают социологи.

Опрос Ipsos MORI также показывает, что ШНП обладает значительной поддержкой и вновь одержала бы уверенную победу на выборах в парламент Шотландии, если бы они состоялись сейчас. Высокий рейтинг в настоящий момент сохраняет также глава ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен — 72% респондентов довольны ее работой на занимаемом посту и лишь 24% считают, что она плохо справляется со своими обязанностями. В то же время лишь 19% опрошенных жителей Шотландии довольны политикой главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, а 76% считают, что он плохо выполняет свою работу, это является рекордно высоким уровнем недовольства действующим премьер-министром королевства среди шотландцев.

Как указали в Ipsos MORI, участниками нового исследования, проводившегося по телефону со 2 по 9 октября, стали 1 045 жителей Шотландии старше 16 лет.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Джонсон последовательно заявляет, что не допустит нового референдума. При этом его проведение даже без согласия со стороны Лондона поддерживает подавляющее большинство сторонников ШНП.