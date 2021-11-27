Число свободных рабочих мест в Литве за год увеличилось на 45,3%

В Литве в конце третьего квартала нынешнего года было 26,7 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников – на 45,3% или на 8,3 тыс. больше, чем в конце сентября прошлого года.

Число свободных рабочих мест за квартал – в конце сентября этого года по сравнению с концом июня – увеличилось на 8% или на 2 тыс., сообщил Департамент статистики.

За квартал число свободных рабочих мест наиболее заметно увеличилось на торговых предприятиях – на 0,6 тыс. На промышленных предприятиях их было на 0,4 тыс. больше, на строительных предприятиях, а также на предприятиях административной и обслуживающей деятельности – соответственно на 0,3 тыс. больше, чем во втором квартале.

В конце сентября уровень свободных рабочих мест в стране составлял 2% и был на 0,1 проц. пункта выше, чем во втором квартале, а также на 0,6 пункта выше, чем год назад.

Больше всего свободных рабочих мест было на промышленных предприятиях – 5 тыс. (18,6% всех свободных рабочих мест), на предприятиях в сфере транспорта и хранения – 4,4 тыс. (16,5%), на торговых предприятиях – 4,2 тыс. (15,8%).

Промышленность в Литве в этом году выросла на 18,1% до 22,4 млрд евро

Объемы промышленного производства и продаж в Литве за десять месяцев этого года по сравнению с январем — октябрем прошлого года в ценах для сравнения выросли на 18,1% до 22,4 млрд евро. С учетом влияния числа рабочих дней годовой промышленный рост составил 17,3%.

Только в октябре по сравнению с сентябрем объемы промышленного производства и продаж без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличились на 0,6% до 2,7 млрд евро (с учетом этих факторов – 3,7%), сообщил Департамент статистики.