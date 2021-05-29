Число свободных рабочих мест в прошлом году в Литве выросло на 39,8%

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В конце первого квартала этого года количество свободных рабочих мест в Литве для наемных работников составило 21 тысячу – на 39,8% или на 6 тыс. больше, чем в конце марта прошлого года.

За квартал число свободных рабочих мест – в конце марта этого года, по сравнению с концом 2020 года – их увеличилось на 34,1% или на 5,3 тыс., сообщил Департамент статистики Литвы.