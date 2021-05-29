Число свободных рабочих мест в прошлом году в Литве выросло на 39,8%

В конце первого квартала этого года количество свободных рабочих мест в Литве для наемных работников составило 21 тысячу – на 39,8% или на 6 тыс. больше, чем в конце марта прошлого года.
За квартал число свободных рабочих мест – в конце марта этого года, по сравнению с концом 2020 года – их увеличилось на 34,1% или на 5,3 тыс., сообщил Департамент статистики Литвы.
За квартал число свободных рабочих мест наиболее значительно выросло в компаниях транспорта и складирования – на 1,1 тыс. В торговых предприятиях их было на 0,8 тыс. больше, в компаниях промышленного сектора, в госуправлении и обороне, в секторе социального страхования – на 0,7 тыс. больше в каждом из секторов.
В конце марта уровень свободных рабочих мест в стране составил 1,6% и был на 0,4 проц. пункта больше, чем в четвертом квартале 2020 года, и на 0,5 пункта больше, чем год назад.