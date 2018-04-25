Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

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По данным сайта Worldometers, собирающего статистику числа случаев заражения коронавирусом, на утро понедельника, 27 апреля, в мире выявлено 3 004 116 заболевших.

При этом из них выздоровели уже 882 772 человека, погибли 207 118 пациентов.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Соединённых Штатах — 987 322 человек, умерли 55 415 человек, выздоровели — 118 781. Кроме того, высокое число случаев инфицирования отмечается в таких европейских странах, как Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания.

Много больных в России, в стране заражены 87 147 человек, скончались 794, выздоровели 7 346 пациентов.