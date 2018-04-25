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Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Фото pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах. Пятеро уже выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов, передает «Интерфакс». «За счет тех мер, которые мы приняли в январе раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция пока получила ограниченное распространение, но, конечно, расслабляться нельзя», — сказала Голикова на совещании президента с членами правительства во вторник.

Она заверила, что роста заболеваемости пневмонией в России в 2020 году не зафиксировано, а в некоторых субъектах отмечается снижение числа пациентов с воспалением легких и умерших от нее. «Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. И все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер. Сейчас основной приоритет для нас — не допустить распространение инфекции в популяции», — подчеркнула она.

Между тем оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России сообщает, что новые случаи заболевания за последние сутки выявлены сразу в 15 регионах страны. Из 21 нового пациента четверо находятся в Москве, по двое в Самарской, Калининградской, Тверской областях, по одному в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Татарстане и Хакасии.

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Россия принимает меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, с полуночи 18 марта будет ограничен въезд в страну для иностранцев. В Москве до 10 апреля запрещены все уличные массовые мероприятия, в помещениях разрешается организовывать собрания с участием не более 50 человек. Все школы в столице будут закрыты с 21 марта по 12 апреля.

Роспотребнадзор также предписал ограничить массовые мероприятия в регионах.

Минкультуры России запретило вход в подведомственные учреждения культуры (кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии) зрителям без медицинских масок. Ранее Минкульт временно запретил иностранцам посещать российские учреждения культуры.

РФС приостановил проведение всех футбольных матчей и турниров, включая российскую премьер-лигу и чемпионаты низших дивизионов.

Российские железные дороги сообщили о прекращении с 17 марта международного пассажирского сообщения с Таджикистаном и Кыргизией. Всех россиян, вернувшихся из-за границы с признаками ОРВИ, будут проверять на коронавирус.

NEWSru.com

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Пятрас

Не верится что 114 человек на огромную Россию, может это чтобы не было паники

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2020-03-18 18:19
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