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Число зараженных COVID в Европе превысило миллион

Nuotrauka www.pixabay.com

В Европе количество случаев заболевания коронавирусом превысило миллион человек, свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю болезней (ECDC). 

«По состоянию на воскресенье, 19 апреля, в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано более 1000000 подтвержденных случаев заражения и более чем 100 000 смертей от нового коронавируса», — говорится в сообщении. 

Больше всего случаев заболевания в Испании, которая первой из европейских стран перешагнула отметку в 200 тысяч: 20 852 человека умерли, 80 587 пациентов выздоровели. Далее идут Италия (175 925), Германия (139 897), Великобритания (114 217) и Франция (111821).

Всего на Европу приходится почти половина количества заражений в мире и более 60% всех летальных случаев.

В мире на данный момент, по данным сайта worldometers, 2418559 случаев заболевания коронавирусом, при этом 165741 человек умер и 633062 — выздоровели.

korrespondent.net

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