Число зараженных коронавирусом превысило миллион

В мире число зараженных коронавирусом людей уже превысило 1 миллион, о чем свидетельствуют данные сервиса worldometers, который отслеживает распространение инфекции.

Согласно данным, сейчас известно уже об 1 000 168 официально подтвержденных случаях на планете.

Больше всего заразилось в США — почти 236 тыс. человек. Отметим, что 10% инфицированных от мирового количества находится только в одном американском штате Нью-Йорк. За последние сутки там заразились почти 9 тыс. американцев.

Немного возросло число инфицированных в Италии. Общее число зараженных в стране достигло 115,5 тыс. человек. В Испании вирус подтвержден у 110 тыс. граждан. Также значительно увеличилось число летальных исходов от COVID-19. Умерли от вируса больше 51 тыс. граждан. Наибольшая смертность по прежнему в Италии.

Общее количество смертей в стране выросло до 14 тыс. человек. На втором и третьем месте Испания и США — в странах зафиксировано 10 тыс. и 5,3 тыс. смертей соответственно.