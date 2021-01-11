Число зараженных сократилось, но смягчать карантин рано – министр

А. Билотайте также сказала, что не может назвать, какие из ограничений могут стать мягче, поскольку решения предложат эксперты, а не политики.

«Обобщая можно сказать, что мы дейсвтительно идем по правильному пути, и необходимо сохранить нынешние ограничения, поскольку такие примеры, которые имеются в Чехии и Ирландии, где с улучшением ситуации было решено смягчить правила, показали, что после этих решений эпидемиологическая ситуаций выстрелила вверх», – пояснила глава МВД.

По ее данным, благодаря ограничению передвижения граждан между самоуправлениями, мобильность жителей снизилась на 79%, но все еще выше, чем в первый весенний карантин.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашокене отметила, что сокращается как общее число новых случаев COVID-19, так процент положительных результатов от общего количества тестов, однако она призвала не спешить радоваться результатам, поскольку это данные за короткий период.

«Неделю назад показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей за 14 дней составил 1226, сегодня это 1005 случаев, но это один из крупнейших показателей в Европе. Другой показатель – доля положительных тестов от всех выполняемых, мы считаем, что изменения есть, если неделю назад доля положительных тестов составляла 21%, то сегодня у нас 15%», – сказала Л. Ашоклене.

Однако главный эпидемиолог подчеркнула, что хотя это изменение, которого ждали, цифры снизились только в течение одной недели.

В Литве до 31 января действует введенный строгий карантинный режим. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничены передвижение и собрания людей.