Число заразившихся коронавирусом превысило 6000

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052, сообщает South China Morning Post.
По данным местных властей, большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания. Отмечается, что количество заразившихся новым коронавирусом больше чем, количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002-2003 году. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось 5327 человек, погибло – 349 человек.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.
Кроме Китая, где находится очаг заражения, отдельные случаи заболевания фиксировались также в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии.korrespondent.net
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