Число заразившихся коронавирусом превысило 6000

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Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.

С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052, сообщает South China Morning Post.

По данным местных властей, большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания. Отмечается, что количество заразившихся новым коронавирусом больше чем, количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002-2003 году. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось 5327 человек, погибло – 349 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.