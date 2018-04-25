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Число заразившихся коронавирусом превысило 6000

  • Фото pixabay.com

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.

С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052, сообщает South China Morning Post.

По данным местных властей, большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания. Отмечается, что количество заразившихся новым коронавирусом больше чем, количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002-2003 году. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось 5327 человек, погибло – 349 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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Кроме Китая, где находится очаг заражения, отдельные случаи заболевания фиксировались также в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии.

korrespondent.net

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