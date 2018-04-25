Членам сейма предложат постоянно тестироваться на коронавирус, заявила В. Чмилите-Нильсен

Членам сейма будет предложено постоянно тестироваться на коронавирус, сообщила во вторник на заседнии старост фракций глава парламента Виктория Чмилите-Нмльсен.
По ее словам, это важно, что обеспечить работу сейма.
Во вторник появились сообщения, что коронавирусом заболел член фракции Либерального движения Йонас Варкалис.
Й. Варкалис в пятницу принимал участие в первом заседании сейма, а плохо почувствовал себя в субботу.
Староста Либерального союза Эугениюс Гентвилась подтвердил BNS, что Й. Варкалис вечером в понедельник сообщил ему, что его тест на коронавирус дал положительный результат, однако этот ответ он получил пока неофициально.
Двух парламентариев, которые сидели ближе всего к Й. Варкалису, попросили не посещать заседание сейма во вторник, хотя они не получили официальных указаний о самоизоляции.
Коронавирусом переболели несколько членов окончившего работу состава сейма.
Заседания сейма проходят «вживую», дистанционные заседания сейма не предусмотрены законодательством.