Членам сейма предложат постоянно тестироваться на коронавирус, заявила В. Чмилите-Нильсен

Й. Варкалис в пятницу принимал участие в первом заседании сейма, а плохо почувствовал себя в субботу.

Староста Либерального союза Эугениюс Гентвилась подтвердил BNS, что Й. Варкалис вечером в понедельник сообщил ему, что его тест на коронавирус дал положительный результат, однако этот ответ он получил пока неофициально.

Двух парламентариев, которые сидели ближе всего к Й. Варкалису, попросили не посещать заседание сейма во вторник, хотя они не получили официальных указаний о самоизоляции.

Коронавирусом переболели несколько членов окончившего работу состава сейма.

Заседания сейма проходят «вживую», дистанционные заседания сейма не предусмотрены законодательством.