Члены сейма Литвы посетили представительство Тайваня, чтобы «по-дружески поздравить»

Группа литовских парламентариев в четверг посетила тайваньское представительство.

Как подтвердил BNS председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис, представительство, которое находится в здании рядом с Сеймом, парламентарии посетили, чтобы «по-дружески поздравить» его представителей с началом деятельности в Литве.

«С группой парламентариев мы посетили офис, заметив неожиданно красивую новость, распрастраненную сегодня Министерством иностранных дел Тайваня (…). Во время перерыва мы быстро купили цветы, Эмануэлис Зингерис купил торт и направились как граждане поздравлять», — сказал Ж. Павиленис.

По его словам, во время перерыва между утренним и вечерним заседаниями сейма представительство, кроме него, посетили работающие с вопросами Тайваня консерваторы Лайма Андрикене, Эмануэлис Зингерис, Матас Мальдейкис, представитель Социал-демократической фракции Довиле Шакалене.

Вместе с парламентариями тайванськое представительство посетили и бывший председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, политолог Марюс Лауринавичюс.

Ж. Павилёнис подчеркнул, что представительство открыто к сотрудничеству со всеми гражданами, юридическими лицами Литвы, а одной из главных целей является развитие экономического сотрудничества с Литвой.

«Это государство является десятым торговым партнером Соединенных Штатов (Америки), оборот которого с Америкой вчетверо больше, чем, например, торговый оборот Америки с Германией. Я предлагаю воспользоваться предпринимателям, которые еще не узнали тот мир», – сказал глава КИД.

Политик сказал, что не понимает горячечной реакции Китая на действие Тайваня, подчеркнув, что это не дипломатическая структура, а представительство для торгово-экономического сотрудничества.

«Я не знаю, зачем переживать Китаю, потому что таких представительств, которые занимаются развитием экономических связей с Тайванем, очень много. Я сам удивился, почему там нет представительства ни одной из стран Балтии, хотя мы прекрасно знаем, что тайванцы исторически поддерживали нашу независимость», – сказал Ж. Павилёнис.

По его словам, не стоит придавать особого значения тому, что представительство в Литве открыто от имени Тайваня, а не Тайбэя, против которого Китай в принципе не возражает.

«Есть разные названия, но никто ведь не считает, что это представительство одного города, Тайбэя, есть представительства, которые представляют всю страну с населением 25 миллионов. Есть разные названия, институты, у некоторых из них есть и название Тайваня», – сказал парламентарий.

Как сообщил МИД Тайваня, тайваньское представительство в Вильнюсе начинает работу с четверга.

Главой представительства назначен Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Представительство тайванцев в Вильнюсе представляется как офис Тайбэя по развитию торговых связей, но он также будет заниматься и консульскими вопросами.

Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайваньцев возмутило Китай, протестующий против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира представительства действуют от имени Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике «одного Китая», не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Несколько месяцев назад, когда отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились, Китай отозвал своего посла в стране и потребовал, чтобы Литва сделала то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.