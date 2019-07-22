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Члены Сейма тратят деньги на автомобили и сувениры

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

За первое полугодие члены Сейма на парламентские нужды потратили 633 тысячи, что на 49 тысяч евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно опубликованным Комиссией Сейма по этике и процедурам данным, большую часть средств они потратили на эксплуатацию, обслуживание и ремонт своих автомобилей, а также на сувениры.

В среднем, техническое обслуживание транспортных средств обходится парламентариям примерно в 330 евро в месяц или около 2000 евро за полугодие.

Из выделяемых членам Сейма средств на парламентскую деятельность, эти расходы всегда составляли наибольшую часть.

Однако, как видно из отчета, все больше и больше членами Сейма деньги трятятся на сувениры. Раньше эти расходы исчислялись сотнями евро, а сейчас на них тратятся тысячи.

Например, член сейма аграрий Лаймуте Маткявичене в этом году на сувениры уже потратила 2300 евро, аграрий Стасис Туменас — 2000, консерватор Альгис Стрельчюнас — 1800.

Среди других членов Сейма наиболее выделяется отчет председателя Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса. Этот политик более половины средств из 3075 евро выделил на юридическую помощь.

Бакас сказал BNS, что использовал эти деньги для юридической защиты против концерна MG Baltic. Иск в суд был подан концерном за нанесение ущерба репутации после того, как Бакас после парламентского расследования сравнил MG Baltic с организованной преступной группой, которая причинила ущерб государству.

«Правление позволило мне использовать парламентские средства для правовой защиты», — сказал член Сейма.

Социалдемократ Пятрас Чимбарас указал, что потратил 2790 евро на почтовые товары и услуги.

«Я работаю в Сейме шесть лет и всегда трачу одну и ту же сумму. Я оплачиваю почтовые расходы, печатаю рождественские и пасхальные открытки и поздравляю избирателей », — сказал Чимбарас BNS.

«И я буду делать это еще два года, пока буду в Сейме», — добавил депутат.

Проживающая в Шяуляй лидер оппозиции Виктория Чмилите-Нильсен потратила 1024 евро на такси и общественный транспорт, а консерватор Сергеюс Йовайша заплатил 2163 евро за аренду офисного и компьютерного оборудования.

Консерватор Миколас Маяускас 2200 евро потратил на почтовые услуги и публикацию отчета о деятельности члена Сейма. Его коллега по партии Радвиле Моркунайте-Микуленене на свой отчет потратила более 3000 евро.

В этом году на парламентскую деятельность ни цента не потратили консерваторы Габриелиус Ландсбергис, Ингрида Шимоните и социалдемократ Гедиминас Киркилас.

Спикер сейма Виктор Пранкетис из выделенных на парламентскую деятельность средств 1226 евро потратил на цветы и услуги организаторов общественной информации. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис потратил 691 евро, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс потратил 236 евро.

Самый богатый парламентарий, лидер аграриев Рамунас Карбаускис за шесть месяцев на парламентские цели потратил 1320 евро. Он оплачивал аренду офисной и компьютерной техники, услуги организаторов общественной информации, аренду транспорта для экскурсии в Сейм, покупал цветы и канцелярные принадлежности.

В месяц парламентарии могут тратить около 1000 евро на различные расходы, связанные с их деятельностью.

BNS

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