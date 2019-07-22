Члены Сейма тратят деньги на автомобили и сувениры

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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За первое полугодие члены Сейма на парламентские нужды потратили 633 тысячи, что на 49 тысяч евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно опубликованным Комиссией Сейма по этике и процедурам данным, большую часть средств они потратили на эксплуатацию, обслуживание и ремонт своих автомобилей, а также на сувениры.

В среднем, техническое обслуживание транспортных средств обходится парламентариям примерно в 330 евро в месяц или около 2000 евро за полугодие.

Из выделяемых членам Сейма средств на парламентскую деятельность, эти расходы всегда составляли наибольшую часть.

Однако, как видно из отчета, все больше и больше членами Сейма деньги трятятся на сувениры. Раньше эти расходы исчислялись сотнями евро, а сейчас на них тратятся тысячи.

Например, член сейма аграрий Лаймуте Маткявичене в этом году на сувениры уже потратила 2300 евро, аграрий Стасис Туменас — 2000, консерватор Альгис Стрельчюнас — 1800.

Среди других членов Сейма наиболее выделяется отчет председателя Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса. Этот политик более половины средств из 3075 евро выделил на юридическую помощь.

Бакас сказал BNS, что использовал эти деньги для юридической защиты против концерна MG Baltic. Иск в суд был подан концерном за нанесение ущерба репутации после того, как Бакас после парламентского расследования сравнил MG Baltic с организованной преступной группой, которая причинила ущерб государству.

«Правление позволило мне использовать парламентские средства для правовой защиты», — сказал член Сейма.

Социалдемократ Пятрас Чимбарас указал, что потратил 2790 евро на почтовые товары и услуги.

«Я работаю в Сейме шесть лет и всегда трачу одну и ту же сумму. Я оплачиваю почтовые расходы, печатаю рождественские и пасхальные открытки и поздравляю избирателей », — сказал Чимбарас BNS.

«И я буду делать это еще два года, пока буду в Сейме», — добавил депутат.

Проживающая в Шяуляй лидер оппозиции Виктория Чмилите-Нильсен потратила 1024 евро на такси и общественный транспорт, а консерватор Сергеюс Йовайша заплатил 2163 евро за аренду офисного и компьютерного оборудования.

Консерватор Миколас Маяускас 2200 евро потратил на почтовые услуги и публикацию отчета о деятельности члена Сейма. Его коллега по партии Радвиле Моркунайте-Микуленене на свой отчет потратила более 3000 евро.

В этом году на парламентскую деятельность ни цента не потратили консерваторы Габриелиус Ландсбергис, Ингрида Шимоните и социалдемократ Гедиминас Киркилас.

Спикер сейма Виктор Пранкетис из выделенных на парламентскую деятельность средств 1226 евро потратил на цветы и услуги организаторов общественной информации. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис потратил 691 евро, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс потратил 236 евро.

Самый богатый парламентарий, лидер аграриев Рамунас Карбаускис за шесть месяцев на парламентские цели потратил 1320 евро. Он оплачивал аренду офисной и компьютерной техники, услуги организаторов общественной информации, аренду транспорта для экскурсии в Сейм, покупал цветы и канцелярные принадлежности.

В месяц парламентарии могут тратить около 1000 евро на различные расходы, связанные с их деятельностью.