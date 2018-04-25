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Спорт

ЧМ в Дохе оставил плохие воспоминания

Фото www.pixabay.com

Без преувеличения можно назвать чемпионат в Дохе одним из худших в истории. Причем критику вызвали не только катарские организаторы, но и руководство IAAF, отодвинувшее интересы спортсменов на второй план.

Первенство проходило в невыносимых погодных условиях, которые руководство Международной ассоциации легкоатлетических организаций назвало всего лишь вызовом, и к нему спортсмены должны были быть готовы.

Основным объектом проведения соревнований и церемоний стал Международный стадион Халифа. Вызвали много вопросов и пустые трибуны чемпионата, изначально высказывались сомнения о необходимости проведения турнира на Ближнем Востоке при полном отсутствии интереса местной публики.

В программу турнира были включены соревнования в 49-ти дисциплинах. Впервые в истории чемпионатов был разыгран комплект медалей в смешанной эстафете 4х400 метров. Сохранилась в программе мирового первенства и женская ходьба на 50 км, впервые представленная два года назад на чемпионате мира в Лондоне.

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Что-то пошло не так

Завершившийся чемпионат мира в Дохе для литовской команды оказался провальным. О медалях мы даже не говорим, но вот отсутствие имен из Литвы даже в топ-десять, откровенно говоря, удручает. Особенно за год до Олимпиады, которая будет проводиться в не менее тяжелых условиях. Несмотря на это, надо отметить личный рекорд в спортивной ходьбе Марюса Жукаса на ЧМ (11-е место). Второй лучший результат среди литовских спортсменов в Дохе показал дискобол Андрюс Гуджюс (12-е место), которому не удалось защитить чемпионский титул. В двадцатку также вошли: прыгунья Довиле Килти (14-е место в тройном прыжке  и Артур Мастяница (спортивная ходьба, 50 километров), финишировавший 15-м. Все остальные представители сборной Литвы на ЧМ-2019 заняли места с 21-го по 23-е, а Моника Битаутене (марафон) не добралась и до финиша.

А что у соседей?

Россия. На втором подряд чемпионате мира по легкой атлетике российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, и это еще не самый худший вариант. В активе россиян 6 медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Победы одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро выиграли Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).  На старт вышли 29 спортсменов. Сборная России заняла шестое место в медальном зачете.

Польша. Польские легкоатлеты завоевали шесть медалей в Дохе. Золота в метании молота удостоился Павел Файдек. Серебро выиграла Йоанна Федоров также в метании молота. В эстафете 4х400 м среди женщин серебро завоевали Ига Баумгарт-Витан, Патриция Выцишкевич, Малгожата Холуб-Ковалик и Юстина Свенты-Эрсетик. Бронзу получили Петр Лисек в прыжках с шестом, Войцех Новицкий в метании молота и Марцин Левандовский в беге на 1500 м. Сборная Польши заняла 11-е место в медальной классификации.

Беларусь. Белорусская легкоатлетическая команда осталась без медалей чемпионата мира, однако в очковой классификации она расположилась на достаточно высокой, 15-й позиции. На счету белорусов 25 очков. Четвертое место занял Максим Недосеков (прыжки в высоту). Пятые места на счету у марафонки Ольги Мазуренак и Анастасии Мирончик-Ивановой (прыжки в длину). На шестой строке итогового протокола мировой чемпионат завершили Карина Демидик (прыжки в высоту), Алена Дубицкая (толкание ядра), Татьяна Холодович (метание копья). Седьмое место — у Ирины Жук (прыжки с шестом). Восьмое место в метании молота занял Глеб Дударев.

Победу в медальном зачете одержала сборная США — 29 наград (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые). На втором месте расположились легкоатлеты из Кении — 11 (5- 2-4), третьими стали спортсмены из Ямайки — 12 (3- 5-4). Следующий чемпионат мира — в 2021 году — организует американский город Юджин.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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