Чрезвычайное положение в Литве с новыми ограничениями продлено до 21 апреля

Представители парламентской оппозиции называют данные запреты избыточными, не взвешенными, слишком сильно ограничивающими конституционные права граждан.

«Мы ограничиваем не права граждан, а, прежде всего, права пропагандистов распространять ложь в Литве о войне, которую В. Путин начал в Украине», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Первый раз чрезвычайное положение в Литве из-за вторжения России в Украину было объявлено в начале февраля. Оно действует до полуночи 10 марта, затем сразу вступит в силу новое постановление сейма.

В нем, с незначительными исключениями, предусмотрено, что во время чрезвычайного положения запрещается ретрансляция программ России и Беларуси, распространение их в интернете на территории Литвы.

Также предусмотрена возможность ограничений на деятельность литовских СМИ, если они распространяют дезинформацию, пропаганду о войне, призывают к силовому нарушению суверенитета Литвы, и это связано с военной инвазией России в Украину.

Во время чрезвычайного положения запрещено организовывать и собираться на митинги, «чьей целью является в любой форме или объеме поддержать действия Российской Федерации и (или) Республики Беларусь, из-за которых введено чрезвычайное положение».

Кроме того, запрещается фотографировать, снимать, другим способом фиксировать, на месте собирать информацию о стратегически важных предприятиях энергетики, передвижении военной техники ВС Литвы и союзников.

Правительству разрешается использовать резерв для приема военных беженцев, оказания поддержки Украине, укрепления национальной безопасности, охраны госграниц, вводится более строгий режим выдачи виз иностранцам, т. е. прекращается выдача виз гражданам России и Беларуси.

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