ЧС в Латвии продлена до 9 июня с существенными послаблениями

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Правительство постановило продлить чрезвычайную ситуацию до 9 июня, но при этом смягчило ряд ограничений: разрешено собираться группам до 25 человек, но с соблюдением дистанции в два метра, сообщает Латвийское телевидение.

После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

Помимо прочего, будут открыты детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

Торговые центры смогут работать в выходные и праздники, соблюдая прежние меры предосторожности и призывая клиентов дистанцироваться. В Министерстве экономики сообщили, что ограничение на работу по выходным будет снято 12 мая.

LTV передает, что рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

Министерство культуры сообщает, что правительство разрешило после 12 мая проводить небольшие общественные мероприятия — до 25 человек. Длительность мероприятия не может превышать три часа, а участники должны соблюдать дистанцию два метра. Организаторы должны обеспечить наличие средств дезинфекции.

После 12 мая постепенно начнут работать музеи, библиотеки и частные культурные пространства, например, кинотеатры и концертные залы. Все они смогут возобновить работу только после того, как введут санитарный протокол. Будет разрешено организовывать культурные мероприятия, в которых можно участвовать, не выходя из автомобиля.

Говоря о туризме и поездках, правительство сегодня разрешило туроператорам организовывать поездки по странам Балтии, а также сняло ограничения на командировки и рабочие поездки в пределах Латвии, Литвы и Эстонии.

Как уже сообщалось, страны Балтии готовы открыть внутренние границы с 15 мая. По возвращению домой из Литвы и Эстонии не надо будет самоизолироваться на 14 дней.

12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.