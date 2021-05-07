Что и как дезинфицировать в автомобиле

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Автомобиль потенциально может стать очагом распространения коронавируса, который особенно долго выживает на пластике и стали. Проанализируем способы самостоятельного решения этой проблемы.

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Как недавно выяснили ученые, дольше всего коронавирус сохраняет активность на пластике и стали — т. е. на материалах, которых в автомобиле как раз очень много. На них вредоносные бактерии могут жить до двух с половиной недель. Впрочем, не всегда это означает, что вирус все еще жизнеспособный.

Медицинский журнал Новой Англии (США) опубликовал исследование, в котором проверялось, как долго вирус может оставаться стабильным на различных поверхностях в контролируемых лабораторных условиях. Выяснилось, что его можно обнаружить на меди в диапазоне до четырех часов, на картоне — до 24 часов, на пластике и стали — до 72 часов. Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что трехдневный карантин автомобиля поможет решить проблему, но абсолютно точной гарантии не дает никто.

Единого мнения, чем очищать машину от коронавируса, у клининговых фирм нет. Эксперты американской аналитической компании Kelley Blue Book (KBB, публикует маркетинговые исследования авторынка), проанализировав ряд научных работ и опыт китайских автомобилистов, опубликовали свои рекомендации. Прежде всего они советуют приобрести обычный медицинский санитайзер и дезинфицирующие салфетки. Регулярно с их помощью обрабатывать места прикосновения рук к деталям кабины и внешнего кузова.

Регулярно нужно очищать рулевое колесо — по данным Carrentals.com, концентрация микробов на нем может быть в четыре раза выше, чем на сиденье унитаза. Затем нужно обработать магнитолу, элементы голосового управления, круиз-контроля, навигации, ручки поворотников и омывателя лобового стекла, а также селектор переключения передач. Также стоит почистить подлокотники дверей, центральную консоль, экран дисплея, подстаканники, все вещевые ниши, воздуховоды кондиционера и наружные дверные ручки.

Что не использовать

Не стоит брать для очистки отбеливатели или перекись водорода. Оба химических вещества помогут покончить с коронавирусом, но они также нанесут ущерб винилу и пластмассе, используемым в большинстве современных машин.

«Ни при каких обстоятельствах не используйте чистящие средства на основе аммиака. Он разрушает винил на приборной панели, делая его липким при воздействии тепла и света. Кроме того, во избежание повреждения антибликовых покрытий не следует использовать для сенсорных экранов стеклоочистители», — отмечают эксперты KBB.

Если под рукой нет каких-либо дезинфицирующих салфеток или других чистящих средств, то хорошая очистка с мылом и водой поможет защитить поверхности от коронавируса и других микробов. Не стоит прилагать большое усилие во время работы, иначе можно удалить некоторые поверхностные покрытия или красители.

Разумеется, все работы необходимо проводить в перчатках, защитной маске и очках. Одежду желательно взять ненужную, которую после можно утилизировать.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ