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Что известно о новом штамме коронавируса

Фото pixabay.com

Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.

О новом варианте коронавируса
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.
  • Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.
  • Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.
  • Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнают об этом штамме.
Ситуация в Великобритании
  • Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.
  • В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.
  • Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.
  • В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.
Реакция в мире
  • Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией. Эта мера будет действовать как минимум до 1 января.
  • Руководство Франции приняло в воскресенье, 20 декабря, решение остановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании. Как сообщает Sky News, представитель французского правительства объявил, что запрет вступит в силу с полуночи 21 декабря. Генеральный директор Управления парижских госпиталей Мартин Ирш заявил, что на территории страны пока не обнаружено новой мутации коронавируса.
  • Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо также объявил о намерении совместно с министерством здравоохранения подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Британией.
  • Израильская правительственная комиссия по коронавирусу под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
  • Газета Bild пишет, что Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 6 января. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов. Министерство внутренних дел Германии также приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и Южно-Африканской республики, где также был обнаружен новый штамм коронавируса.
  • Однако на территории ФРГ, по словам властей, нового штамма пока не выявлено.
  • Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что ответственные министерства страны готовят документы для приостановки пассажирских перевозок с Великобританией.
  • Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании.
  • Чехия ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании. Пассажирское авиасообщение между странами пока действует.
  • Правительство Испании призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Великобритании новой мутации коронавируса.
  • Решений по закрытию авиасообщения между Россией и Великобританией пока нет.
  • Минздрав США пока не видит причин для тревоги из-за нового штамма вируса. По словам американского иммунолога Монсефа Слауи, власти США выясняют, есть ли в стране новый генетический вариант коронавируса, но считают, что вакцины, скорее всего, обеспечат защиту от него.
  • Источник в Совете ЕС сообщил, что представители стран — членов Евросоюза проведут заседание в режиме онлайн в связи с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса.

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