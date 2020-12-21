Что известно о новом штамме коронавируса

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Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.

О новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.

Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.

Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнают об этом штамме.

Ситуация в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.

В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.

В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Реакция в мире

Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией. Эта мера будет действовать как минимум до 1 января.

Руководство Франции приняло в воскресенье, 20 декабря, решение остановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании. Как сообщает Sky News, представитель французского правительства объявил, что запрет вступит в силу с полуночи 21 декабря. Генеральный директор Управления парижских госпиталей Мартин Ирш заявил, что на территории страны пока не обнаружено новой мутации коронавируса.

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо также объявил о намерении совместно с министерством здравоохранения подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Британией.

Израильская правительственная комиссия по коронавирусу под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Газета Bild пишет, что Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 6 января. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов. Министерство внутренних дел Германии также приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и Южно-Африканской республики, где также был обнаружен новый штамм коронавируса.