Что нам нужно делать? 

Однако сегодня мы как государство должны сохранять холодный рассудок и сконцентрироваться не только на том, что происходит рядом, но и на том, что происходит в нашем государстве. Мы видим, что многие литовские политики выбирают самый простой способ повысить свою узнаваемость– безостановочно повторяя об угрозах нашему государству и агрессивном и непредсказуемом характере российской власти. Все это очевидно, но через некоторое время становится просто повторением факта.

Где рациональный взгляд на ситуацию и план действий?

Нет сомнений в том, что одним из решений является дальнейшее укрепление национальной обороны, увеличение для этого выделяемого процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Процент, на который мы увеличиваем финансирование национальной обороны, сам по себе не означает, что национальная оборона получит пропорционально больше денег в будущем, так как все будет зависеть от ВВП Литвы в конкретном году.

Поэтому самой большой заботой сегодня должно быть будущее литовской экономики, так как от этого будет зависеть безопасность государства в широком смысле. Конфликт с Китаем с началом войны на Украине отошел на второй план, но его последствия теперь будут еще более тяжелыми. Это значительно сократит ВВП нашей страны в будущем и негативно скажется на оборонном бюджете страны.

Поэтому возникает серьезный вопрос, что более ценно для «ценностной» политики властей — безопасность Литвы или разрыв отношений с одним из крупнейших рынков мира с целью научить его демократии, но с потерей так необходимой сегодня части бюджета. Хотелось бы увидеть конкретный план правительства, а не мечты о том, что может изменить Китай, покрыть убытки и где заработать, не обременяя граждан дополнительными налогами. Говоря о гражданах, также необходим план, чтобы смягчить рост цен на энергию, топливо, продукты питания и другие товары, которые оказывают прямое влияние на увеличение других расходов.

И тут мы подходим к другому очень важному вопросу: как остановить рост цен и какую домашнюю работу должно сделать государство, чтобы защитить своих граждан от тех, кто может манипулировать энергоресурсами и ценами на них. Как стать не зависимым от российской энергетики? Для Литвы, ЕС и других демократий независимость от России должна стать приоритетом.

Не секрет, что большинство даже самых сильных стран, таких, как Германия, зависят от покупки газа, нефти, электроэнергии, зерна, леса, металла и так далее в России. Разрыв этих энергетических связей позволит России свободно экспортировать свои ресурсы в Китай, но китайцы никогда не согласятся платить столько, сколько Запад платит за те же ресурсы. Они и сегодня платят намного меньше.

Энергетическая независимость становится столь важной не только из-за цены и ресурсов. Как бы странно это ни прозвучало, сегодня Россия получает экономическую выгоду от войны на Украине. Сразу же после начала военных действий газ, нефть, зерно, удобрения, металлы, лес и все остальное, что Россия экспортировала, вдруг подорожало. Падение курса рубля выгодно российскому правительству, поскольку для удовлетворения внутренних потребностей требуется меньше валютных резервов. Они все просчитали и оценили. Но мир еще может нанести болезненный и реальный удар по имперским амбициям России, отказавшись от импорта российского сырья и продуктов.

Что мы должны и можем сделать в Литве?

Прежде всего правительство должно устранить все бюрократические препятствия, разрешив как можно скорее реализовать энергетические и другие проекты, повышающие нашу энергетическую независимость и валовой внутренний продукт. Правительство должно обратиться ко всем предпринимателям, потенциальным инвесторам и подготовить план действий по реализации в кратчайшие сроки всех возможных проектов в области биоэнергетики, биогаза, проектов с высокой добавленной стоимостью в пищевой и других отраслях промышленности.

Если политики говорят, что мы уже воюем, то, может быть, мы будем воевать на том фронте, который нам доступен, — это полная энергетическая независимость от России.

Чтобы позаботиться о себе и помочь Западу стать не зависимыми от российского экспорта, нам вместе с ЕС и другими демократическими странами необходимо коренным образом изменить подход к экономическому развитию и устойчивости, отдав приоритет тем направлениям, которые оставят потенциального агрессора без экономической силы и ресурсов для ведения войны.

Если это вовремя не осознать, то и обсуждать последствия будет некому.

Мы готовы всесторонне сотрудничать с действующей властью, потому что воевать друг с другом сейчас нельзя. Слишком большие вызовы перед нами, а враг у нас всех общий.

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