Что необходимо знать эвакуированным беженцам из Украины о правилах пребывания в других странах

ПОЛЬША

* Вид документа: рекомендуется иметь при себе любые документы, удостоверяющие личность, включая национальный или международный паспорт, водительские права, свидетельство о рождении детей и тому подобное;

• На авто границы Польши, Словакии, Венгрии граждане Украины могут пересекать без полисов «Зеленая карта».

* Бесплатная перевозка: все украинцы с действительными паспортами имеют право на бесплатный проезд в поездах Интерсити на территории Польши;

* Украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев;

• Срок пребывания может быть продлен еще на 18 месяцев, в целом граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет;

* Украинцы будут иметь доступ к госуслугам на общих основаниях.

Польское правительство внесет в Сейм специальный законопроект, который будет касаться прав и гарантий для беженцев из Украины.

СЛОВАКИЯ

* Въезд с документами: с или без загранпаспорта смогут въехать в Словакию.

• Транзитный въезд для резидентов/граждан третьей страны: резидентам и гражданам третьей страны будет предоставлен транзит через Словакию, если они имеют действительный международный проездной документ (биометрический заграничный паспорт). Такие люди должны покинуть Словакию в течение 72 часов после въезда;

• Международная защита или краткосрочное пребывание на срок до 90 дней: гражданин Украины с действительным заграничным биометрическим паспортом иметь возможность получить как международную защиту (приют или субсидиарную защиту), так и право на краткосрочное пребывание в ЕС на срок до 90 дней. Гражданин Украины без действительного проездного документа или вообще без каких-либо документов будет иметь возможность подать заявление на международную защиту по процедуре ЕС по предоставлению убежища;

• Бесплатный общественный транспорт для граждан Украины: он распространяется на междугородние поезда и пригородные автобусы:

1. Словацкая железнодорожная компания (Železničná spoločnosť Slovensko) ввела бесплатный проезд в поездах InterCity для граждан Украины с действительным паспортом;

2. В некоторых областях, в частности, Братиславе и Трнаве, введен бесплатный проезд пригородным автобусом для граждан Украины.

МОЛДОВА

* Граждан Украины будут пропускать в Молдову, даже если они не имеют загранпаспортов, а границу можно будет пересекать по внутреннему удостоверению личности.

• Дети будут приниматься на основании свидетельства о рождении и внутренних или заграничных паспортов.

* Украинским транспортным средствам без полиса Зеленой карты позволят въехать в Молдову, однако такие водители должны будут приобрести полис в течение 24 часов после прибытия.

• Зеленая линия, на которую можно позвонить — 080001527

РУМЫНИЯ

* Упрощены правила въезда. Нужно какое-либо удостоверение личности, свидетельство о рождении, просроченный паспорт, в том числе без каких-либо документов, если подается на убежище. От ходатайства о предоставлении убежища можно отказаться позже.

* Дети могут въехать в сопровождении одного из родителей.

* Возможен въезд детей в Румынию в сопровождении бабушки, дедушки/других родственников, но рекомендовано иметь документ, доказывающий родство, иначе дети будут считаться одинокими.

* Дети могут въехать в Румынию самостоятельно. Но они будут размещены в Центре для беженцев и переданы под опеку органов опеки.

• Дети могут выехать из Румынии в сопровождении одного из родителей из Румынии. Формальности по доверенности на одного из родителей необходимы только для граждан Румынии.

• Страховка Если у вас есть «зеленая карта», охватывающая ЕС/Румынию, это нормально. Если нет, то можно оформить специальную пограничную страховку – она стоит около 150 евро и действует 30 дней.

* Трудоустройство вы имеете право работать в Румынии в течение 9 месяцев без разрешения на работу, если у вас есть долгосрочная виза для работы. Правила адаптируются!

ВЕНГРИЯ

• Паспорт/документ, удостоверяющий личность: Нет никаких требований о наличии заграничного паспорта. Однако совет поощряет людей иметь при себе любые документы, удостоверяющие личность, включая Национальный или международный паспорт, водительские права, свидетельство о рождении детей и тому подобное;

Для большинства украинских беженцев в Венгрии создали форму защиты, отличную от статуса беженца, – человек, которое ищет убежище. Такие люди получают прибежище в Венгрии почти автоматически. Нужно лишь подать прошение о защите Венгрией, после чего в течение 45 дней национальное ведомство по делам иностранцев проверяет, является ли этот человек гражданином Украины. Самый простой способ доказать это — предоставить различные документы и удостоверения личности. При отсутствии документов процедура слушания займет больше времени.

ЧЕХИЯ

В каждой области созданы региональные центры помощи Украине. Вы можете зарегистрироваться в центре, получить специальную долгосрочную визу и получить дополнительную помощь, в частности проживание.

Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь на информационную линию по номеру +420 974 801 802.

Убежище. В этой ситуации введение в процедуру предоставления убежища не является оптимальным решением. Быстрее и эффективнее оформить специальную долгосрочную визу, которая будет обрабатываться на задержке, а кроме того, можно подать заявление на разрешение на работу и работать сразу. Однако каждый иностранец имеет право подать заявление о предоставлении убежища

Чехия с 4 марта ввела на 30 дней чрезвычайное положение в связи с прибытием тысяч людей, бегущих от войны в Украине.

ГЕРМАНИЯ

Германия также принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре, поэтому они получают приют по умолчанию. Для въезда в Германию гражданам Украины виза не нужна. Наличие паспорта позволяет находиться на территории страны в течение трех месяцев. Получение статуса беженца позволяет проживать в Германии год с возможностью продления на три года.

Отсутствие загранпаспорта не является препятствием для признания такого человека беженцем.

Украинские беженцы не должны проходить длительную процедуру на получение юридического статуса беженца. Мы советуем гражданам Украины воздержаться от подачи такого заявления. Беженцы получают такую же финансовую поддержку, как и перемещенные лица, имеющие защиту по статье §24 AufenthG. Право искать статуса беженца существует независимо и в дальнейшем

КАНАДА

Правительство Канады создало две временные миграционные программы для украинских беженцев. Первая направлена на помощь тем, кто нуждается во временном убежище. Вторая — будет касаться людей, которые эмигрируют в Канаду и имеют там своих родственников.

Чтобы воспользоваться первой миграционной программой, нужно заполнить простую заявку и предоставить биометрические данные для проверки безопасности. Согласно этой программе, в стране можно будет находиться два года.

По словам министра иммиграции Канады Шона Фрейзера, Канада выдавать открытые разрешения на работу украинским работникам, студентам и посетителям, которые сейчас находятся в Канаде и не могут вернуться домой.

Вторая миграционная программа позволит более широкому кругу родственников переселяться в Канаду. Работа над ней еще продолжается.

Великобритания

Украинцам, у которых есть родственники в Великобритании, страна упростила правила въезда. В частности, Министерство внутренних дел Британии увеличило количество встреч для подачи на визу в регионе с 500 до 6000 в неделю, чтобы ускорить процесс подачи заявок. Подать ее можно по ссылке. Также страна увеличила количество разрешенного времени пребывания на ее территории с одного до трех лет.

Сейчас в Британии работают над «маршрутом неограниченного спонсорства», который будет действовать для украинцев без родственных связей. Он позволит общинам, местным властям и другим спонсорам поддержать тех, кто в этом нуждается, приехать в Великобританию.

ЛАТВИЯ

Граждане Украины с биометрическим паспортом могут въезжать в Латвию в рамках безвизового режима и находиться в Латвии без визы максимум 90 дней в любой 180-дневный период.

Если человек не имеет проездного документа, его идентифицируют в сотрудничестве с компетентными органами Украины.

Граждане Украины, не имеющие места для проживания в Латвии, должны уведомить работников Госпогранслужбы о необходимости помощи.

Для нахождения и трудоустройства в Латвии гражданам Украины будут выдаваться долгосрочные визы с правом работать в Латвии.

После подачи заявки на получение убежища начинается процедура предоставления вам статуса лица, ищущего убежища, и проверки поданной Вами заявки.

После обращения с заявкой (кроме случаев, когда вы являетесь заключенными) вам будет предоставлено удостоверение личности, ищущей убежища.

Статус личности, ищущей убежища дает доступ к:

* медицинскому обеспечению (в определенных объемах);

* если у вас нет применимого места для размещения, то может быть размещено в центрах открытого типа;

СЛОВЕНИЯ

Вы можете подать заявление на защиту в тот же день, когда прибыли в Республику Словения, или как можно скорее по прибытии.

В случае, если граждане Украины изъявят намерение подать заявление о международной защите, вас направят или доставят в полицию.

Полиция заполнит регистрационную форму и передаст процедуры для дальнейшей юрисдикции в Министерство внутренних дел Республики Словения, Управление миграции.

ИСПАНИЯ

Для въезда в Испанию украинцам необходим загранпаспорт.

На официальном портале миграционной службы Испании обнародовали инструкцию, как получить помощь и статус беженца. Для этого после пересечения границы надо обратиться в центры приема беженцев (OAR)

Ассоциация молодых юристов (AJA) Мадридской ассоциации адвокатов, украинского происхождения, готова консультировать украинцев, которые вынуждены были покинуть Украину.

Получение выплат — все украинцы, прибывшие в Испанию и не имеющие средств, могут рассчитывать на защиту государства. Это касается как тех граждан, прибывших из Украины после начала войны (24 февраля 2022 года), так и тех, которые на тот момент находились в Испании и не смогли вернуться в свою страну.

Испанское правительство имеет программу социальной поддержки лиц для удовлетворения базовых потребностей – жилья, еды, одежды и психологической помощи. Относительно выплат пока нет информации.

В Барселоне за выполнение программы социальной поддержки отвечают три организации – ACCEM, CEAR и Красный крест.

Выбор места жительства не предусмотрен программой — решение принимает испанское правительство, в соответствии со свободными местами в центрах приема беженцев.

Работа. Беженцы без гражданства, обратившиеся за статусом беженца, обычно не получают разрешения на работу. Однако это положение может пересматриваться для украинцев.

Сколько можно находиться в Испании? Всего разрешено находиться не более 90 дней в течение 180, если въезжать с биометрией.Однако сейчас речь идет о разрешении на пребывание до трех лет.

ПОРТУГАЛИЯ

2 марта вступила в законную силу Резолюция Совета Министров Португалии 29-А-2022 об упрощенном режиме предоставления временного убежища гражданам Украины.

* Первая резиденция будет предоставляться на год с возможностью продления 2 раза по полгода.

• На граждан Украины, которые будут нуждаться в финансовой помощи и не имеют жилья, будут распространяться все те же права на такую помощь, которые предусмотрены основным законом о предоставлении временного убежища, а именно: ежемесячная денежная помощь, предоставление жилья или, как альтернатива, определенная денежная сумма.

* Всем гражданам будет автоматически присвоен налоговый номер, номер социального страхования, номер пользователя системой здравоохранения, а также будут отправлены персональные данные на биржу труда.

• Начиная с 4 марта 2022 года, в отделениях иммиграционной службы Португалии будут работать сотрудники, которые будут принимать заявки исключительно у граждан Украины по новому упрощенному режиму с 08.00 до 20.00. И что невероятно приятно: это была инициатива сотрудников иммиграционной службы и осуществлять прием работники будут на волонтерских началах, без получения заработной платы.

• Пакет документов для получения убежища минимальный, собственно говоря, – это паспорт, и то если есть. Без паспорта можно, но установить личность будет сложнее и процесс продлится дольше.

• Кроме волонтеров, всегда можно обратиться в Центр помощи иммигрантам CNAIM

ШВЕЦИЯ

• Относительно статуса беженца (asyl) или переселенца (massflykt). Разница в том, что переселенцам сразу дают вид на жительство, а беженцы должны рассматривать дело и ждать решения. Как переселенец, можно получить вид на жительство на 1 год и возможность продления до 3-х лет (если гуманитарное положение в вашей местности значительно улучшится, теоретически вам могут предложить поехать домой после первого года). Переселенцы имеют право на работу, медицинское обслуживание с ограничениями, коммуны должны обеспечить жильем и экономической помощью, если нет других вариантов. Дети переселенцев имеют право на образование / школу или детсад (шведскоязычные, если есть возможность с преподаванием родного языка), полное медицинское обслуживание. Переселенцы имеют возможность передвижения по всему ЕС.

• Вы можете получив статус переселенца и подать на статус беженца, или подаваться на беженца сразу.

* Сейчас процедура приема переселенцев еще четко не установлена. Смотрите на сайте миграционной актуальную информацию.

• Проезд в городском транспорте Стокгольма бесплатный с украинским паспортом.

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