Что нужно знать водителям в столице?

Фото Susisiekimo paslaugos

С 1 ноября в Литве вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются движения на перекрестках со светофорами с отдельной секцией для поворота направо.

До 1 января на светофорах не останется секторов с зеленой стрелкой. В Вильнюсе насчитывалось более 120 регулируемых перекрестков с зелеными табличками, а в настоящее время таких перекрестков осталось около 80. Работы по демонтажу будут завершены на них в последнюю неделю этого года, в декабре, после рождественских праздников, когда движение будет менее интенсивным.

«На перекрестках, где на светофорах все еще есть секции с зеленой стрелкой, до 1 января водители должны ездить как прежде. Если на перекрестке секции нет, ехать можно только на разрешающий сигнал светофора. Мы демонтируем таблицы с зеленой стрелкой постепенно, принимая во внимание влияние на интенсивность движения транспортного потока, стараемся горожанам не причинять дополнительных неудобств. Мы уже удалили секции на 40 перекрестках, еще на пяти работы ведутся, на оставшихся 75 перекрестках демонтаж секций завершим в последнюю неделю года», — сообщил руководитель Департамента организации городского движения “Susisiekimo paslaugos”Алексей Апанович.

Согласно новым ПДД

Специалисты Центра управления дорожным движением транспортных служб подчеркивают, на что следует обратить внимание водителям, и напоминают, что нужно делать.

Когда на светофоре будет дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если будет такая возможность. Однако при этом важно помнить, что в таких случаях водители должны будут уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.

Когда зеленый сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, а значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора.

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Фото Susisiekimo paslaugos

В связи с введением новых правил поворота направо у водителей возникла масса вопросов. Дорожная инспекция поясняет, что пока не установлены новые светофоры с загорающейся стрелкой направо, на светофорах действуют прежние правила. А точнее, если при горящем красном свете наличествует зеленая металлическая стрелка, то поворачивать можно, но только пропустив пешеходов, которые переходят дорогу справа. По утверждению служб, новые светофоры с загорающейся стрелкой направо будут установлены по всему городу с 1 января 2020 года.

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Фото Susisiekimo paslaugos

И это еще не все

Кроме того, к середине декабря на пяти перекрестках светофоры оборудуют дополнительными секторами. На этих перекрестах для водителей зеленый сигнал для поворота направо будет гореть дольше, что сделает движение более безопасным как для водителей, так и для пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения. Данная мера позволит увеличить пропускную способность. Разделы появятся на следующих перекрестках:

ул. Озо — Буйвидишкю — Ажуолино

ул. Лепкальне — Дунояус — Дзуко

пр. Лайсвес – ул. Виршулишкю

ул. Атейтес — Балтупе

ул. Aнтакальне — Шило

«По сути, эти изменения помогут повысить безопасность всех участников дорожного движения, особенно пешеходов и велосипедистов. При демонтаже мы применяем различные решения по управлению движением, например, Укмяргес — Гяляжине Вилко, Пилайтес — В. Поцюно, Укмяргес — Пяркункеме, Жальгире – Линкмену, Ринктинес — Шейминишкю, Баторо — Пяргалес-Прамонес, Укмяргес – Фабийонишкю, Кауно – Жямайтес – Наугардуко и на других улицах с интенсивным движением демонтированные секции уже были заменены дополнительными секциями или светофорами с тремя секциями, которые управляют поворотом направо. Тем временем для безопасности пешеходов после демонтажа дополнительных секторов на перекрестках Даряус ир Гирено — Шалткальвю — Капсу, Антакальне – Жолино, Ригос — Тайкос изменилась организация и регулирование движения», — говорит Алексей Апанович.

В столице внедряется и другое решение организации движения по перекрестку направо и пешеходного движения — зеленый светофор для пешеходов загорается раньше, давая им приоритет, и завершает работу раньше, чтобы автомобили, поворачивая направо, в течение определенного времени могли совершать маневр, не пропуская пешеходов. Светофоры в таком режиме работы уже действуют на перекрестках пр. Лайсвес — пр. Пилайтес, пр. Саванорю — ул. Вилкпедес, ул. Калварию — Карейвю — Озо.

Не все водители поддерживают такое нововведение, и не всем будет легко привыкнуть к новому порядку, однако, по словам представителей служб, это дело времени и в конце концов привыкнуть придется.

Подготовлено ЛК по сообщениям Susisiekimo paslaugos