Что ожидает экономику Литвы в условиях мировой рецессии?

Экономист Ромас Лазутка сказал, что замедление немецкой экономики еще не означает того, что это сразу же отразится и на литовской.

«Если экономики Германии и России, которые являются основными партнерами экспорта, замедлили рост, то необязательно и наша экономика должна замедлиться», – заявил на пресс-конференции Р. Лазутка.

Представьте простой пример – если в германской автомобильной промышленности есть проблемы, увольняют людей, и они меньше могут покупать, то это не обязательно означает, что они откажутся покупать литовский сыр или литовский диван. Возможно, они не будут покупать финский диван и купят литовский, потому что они меньше зарабатывают и финский им не по карману», – рассуждал он.

Экономист Вайдас Навицкас заверил, что литовская экономика следует за Западной Европой.

«Действительно нужно порадоваться темпам роста ВВП, он рос быстрее, чем прогнозировалось. В 2019 году для еврозоны прогнозировался рост в 1,1%, у нас был рост в 3,9%. Мы следуем за странами Западной Европы», – сказал В. Навицкас.

Несмотря на это, в Литве все еще высокий уровень безработицы, в прошлом году он составил 6,3%.

Как сообщил Департамент статистики, внутренний валовой продукт Литвы в прошлом году увеличился на 3,9% и в ценах того период составил 48,3 млрд евро, а только четвертом квартале 2019 года в ценах того времени ВВП составил 12,6 млрд евро – на 1,3% больше, чем в июне-сентябре прошлого года.

В прошлом году уровень безработицы в Литве составил 6,3% – это на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Годовая инфляция в декабре составила 2,8%, месячная – 0,5%.