Что скрывается за нападками на министра

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

За нападками на министра транспорта и связи Ярослава Наркевича кроются определенные группы интересов. Одно из доказательств, связанное с электрификацией Литовских железных дорог, было представлено в Сейме на пресс-конференции, пишет L24.lt.

«Давление на министра Я. Наркевича имеет глубокую причину. Были нарушены определенные интересы. Сегодня мы обнародуем промежуточный отчет внутреннего аудита «О проекте электрификации Литовских железных дорог», который был представлен на заседании правительства», – сказала на пресс-конференции староста парламентской фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ванда Кравченок.

«На проект электрификации Литовских железных дорог было предусмотрено 250 млн евро. В финальном этапе участвовали два поставщика. Выиграла компания, предложившая 363 млн евро. Вторая компания, которая предложила на 40 млн евро меньше, проиграла, и министр (Я. Наркевич. – Прим. ред.) не подписался под результатом конкурса», – сказала Ванда Кравченок, указав, кто на самом деле скрывается за нападками на министра Я.Наркевича.

Согласно отчету, разница между предусмотренной суммой инвестиций и ценой, предложенной компанией-победителем, составляет 113 млн евро, т.е. сумма на 45% больше.

«И министр должен был подписать такие решения, над которыми «работал» его предшественник? Конечно, он не может этого сделать», – отметила депутат на встрече с журналистами.

Из промежуточного отчета о внутреннем аудите можно сделать вывод о том, что сумма в размере 200 млн евро, выделенная на проект из фондов ЕС, не будет использована. Это может случиться потому, что все договоры о реализации проекта должны быть подписаны к концу 2020 года, а работы должны быть завершены к сентябрю 2023 года (все проекты ЕС на период финансирования 2014-2020 годов должны быть полностью выполнены к сентябрю 2023 года). Однако, согласно обновленному графику Литовских железных дорог, реализация проекта должна продолжаться в течение 1723 дней до сентября 2024 года.

«Таким образом, запланированная реализация проектов продлевается на один год, и это означает, что они не могут финансироваться на средства ЕС», – говорится в промежуточном отчете внутреннего аудита.

«Как уже сообщали СМИ, Министерство транспорта и связи (до 1 сентября, когда Я. Наркевич приступил к работе) наиболее неэффективно использовало средства ЕС», – было подчеркнуто на пресс-конференции.

В отчете говорится, что реализация проекта опаздывает, поскольку по решению бывших министров на проект, который должен был осуществляться в три этапа, отведен один этап. Это соответственно затянуло процедуры общественных закупок. Причина выяснится после завершения внутреннего аудита в министерстве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ