Что такое услуга «временной передышки»

Люди, которые ухаживают на дому за родственниками с инвалидностью или за людьми преклонного возраста, не способными о себе позаботиться, могут получить услугу «временной передышки», сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда.

Такая услуга оказывается на дому, в дневном центре или в учреждении социальной опеки. Для ее получения надо обращаться в свое самоуправление. При этом решение, принятое самоуправлением, действует 24 месяца. Это значит, что в течение двух лет семье не надо будет дополнительно обращаться за повторными разрешениями на услугу. А все дела и поездки можно будет запланировать заранее. Будет ли услуга бесплатной либо за нее придется платить, определяется в каждом конкретном случае в зависимости от доходов человека с ограниченными возможностями.

Как часто и на какой срок можно получить услугу «временной передышки»?

Каждая семья имеет право на 720 часов (30 суток) «временной передышки» в год. Люди, которые ухаживают за родственниками с ограниченными возможностями или пожилыми людьми, могут выбирать форму услуги в зависимости от своих потребностей. Например, один раз выбрать помощь по дому, другой раз – в дневном центре или в виде краткосрочной опеки. Если у людей нет необходимости в помощи по дому или дневном социальном уходе, эти часы могут быть расходованы на краткосрочную социальную опеку. Однако при этом важно учитывать, что общая продолжительность услуг не может превышать 720 часов (30 суток) в год.

Кто предоставляет?

Такие услуги могут предоставляться по мере необходимости социальными работниками, психологами, социальными педагогами, персоналом по уходу или другими социальными службами и медицинскими работниками, имеющими не менее одного года опыта работы с людьми с ограниченными возможностями или пожилыми людьми.

Когда услуги предоставляются на дому, родственники должны либо предоставить все необходимые удобства человеку, за которым осуществляется уход, либо оплачивать питание, предметы гигиены, посещение различных учреждений. Работнику также должны быть созданы условия для работы, питания и при необходимости — сна.

Когда услуги предоставляются в учреждении, за инвалидом или пожилым человеком ухаживает персонал учреждения.

В данный момент такая услуга доступна в 37 самоуправлениях из 60. Услугой «временной передышки» уже воспользовались 150 человек. В дальнейшем намечено эту услугу расширять.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ