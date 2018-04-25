Что ждет рынок труда

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Хотя разница между числом эмигрантов и иммигрантов по сравнению с 1992 годом в настоящий момент уменьшилась, международные организации рисуют мрачный сценарий будущего на рынке труда Литвы. К 2060 году в стране будет около 1 миллиона человек, и около 50% рабочих мест заменят роботы, отметил глава Банка Литвы Витас Василяускас.

На конференции, организованной Банком Литвы и посвященной изменениям на рынке труда, В. Василяускас сказал, что есть несколько аспектов, в рамках которых можно говорить о рынке труда. Прежде всего, необходимо учитывать демографическую ситуацию, промышленную революцию и региональную политику, поскольку распределение рынка труда в стране неравномерно.

Вместе с тем он отмечает, что, говоря о рынке труда, Европейская комиссия и ОЭСР представили Литве мрачные прогнозы.

«За период от независимости до настоящего времени мы потеряли около четверти рабочей силы. Если к 2060 году такие темпы сохранятся, мы можем говорить о количестве трудящихся чуть более 1 млн. Сценарий не радужный. Тем не менее, данные этого года настраивают оптимистично, и есть шанс переломить эту тенденцию. Повышение стандартов качества жизни в стране может стимулировать реэмиграцию. Мы также не должны избегать иммиграции граждан из третьих стран.

Однако главный вопрос — это квалификация приезжающих людей. Мы должны говорить о более квалифицированной рабочей силе», — говорит В. Василяускас.

Глава Банка Литвы также отмечает, что нам нужно решить, чего мы хотим: оживить регионы или больше инвестировать в развитие больших городов.

В. Василяускас полагает, что роботизация не является негативным явлением, но с учетом нынешней структуры рынка труда существует риск того, что работу большого числа сотрудников будут выполнять роботы.

«Исследование ОЭСР показало, что роботизация может затронуть около 50% нынешних рабочих мест. Очевидно, что автоматизация — это реальность», — предупреждает В. Василяускас.

Но не стоит полагать, что «роботизация убьет рынок труда». Произойдет трансформация и перераспределение экономики из производства в другие сферы деятельности, куда движется рабочая сила.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ