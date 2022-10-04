Что же произошло на двух балтийских газопроводах?

Сперва говорилось о трех утечках в трубах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», но затем появилась информация о четвертой. Аэрофотоснимки бурлящей морской воды, гигантского водоворота, возникшего после утечки, сразу же попали на первые полосы СМИ. В медиа активно обсуждалась причастность то России, то США (в Вашингтоне всегда были против строительства этих газопроводов), то Великобритании, то еще кого-то. Доказательств или косвенных доказательств ни одной из версий событий нет. Если вообще есть какие-то значимые следы, гражданские и военные следователи смогут найти их только через несколько недель работы. Федеральная прокуратура Германии инициировала расследование этого инцидента.

Сейсмографы замерили колебания в 2:03, а затем почти через 17 часов – в 19:04. Это можно объяснить только взрывами, заявили в Шведской сейсмологической сети. По данным Федеральной разведывательной службы Германии, повреждение из-за поломки или износа, на таком сравнительно новом трубопроводе происходит «раз в 10 000 лет». Тем более что повреждений несколько и в разных местах. Поэтому технические причины можно исключить. Представители ЕС, НАТО и пострадавшие прибрежные страны заявили, что повреждение газопроводов — это саботаж. Например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что говорила с премьер-министром Дании Метте Фредериксен об этом инциденте как об «акте саботажа». Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон публично говорила о «взрывах», но также и о том, что она не видит в этом «никакого нападения на Швецию». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Твиттере о «саботаже» после разговора с министром обороны Дании Мортеном Бёдсковым. Службы безопасности Германии считают, что были взорваны массивные взрывные устройства, каждое из которых имело мощность около 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом можно судить по сейсмическим сигналам. Даже эта высокая мощность взрывчатого вещества говорит о том, что в атаке замешано государство, а не какая-то террористическая группа. На этой неделе глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры Европы «совершенно неприемлемо» и будет встречено «решительным и единым ответом».

Ситуация вынудила ответственных лиц использовать формы политического боя с тенью против невидимых противников. Пока обвинение никому не предъявили. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета. Затем было опубликовано заявление, в котором говорилось, что все указывает на то, что трубопроводы стали объектом «преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа».«На каждое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру партнеров по альянсу будет дан совместный и решительный ответ», — говорится в заявлении.

Политики и эксперты еще долго будут спорить о причинах внезапного падения давления в двух трубах, проложенных по дну Балтийского моря. Уже сегодня известно, что из-за повреждений произошла утечка огромного объема столь необходимого в Европе продукта.

После этого политики в Европе предупредили, что стоит готовится ко всем сценариям. По мнению некоторых из них, в опасности могут теперь оказаться терминалы для приема сжиженного газа и газовые хранилища. На данном этапе пока сложно с точностью сказать, что на самом деле произошло. Впрочем, мало у кого вызывает сомнение, что это не был технический сбой или природные причины. Почти все сходятся во мнении, что причина произошедшего — масштабные взрывы с участием человеческого фактора. Проще говоря, диверсия.

Кто же в таком случае совершил атаки на газопроводы в Балтийском море? Мнения разнятся. Есть аргументы, говорящие о том, что диверсия была совершена со стороны различных мировых центров.

Так или иначе, в Брюсселе после предполагаемых атак на газопроводы в Балтийском море готовятся к повышенному риску. Политики призывают адаптироваться к сценариям, в которых европейцам приходится иметь дело с новыми игроками, но, возможно, и с новыми целями. Речь идет не только о газопроводах в Балтийском море, но и о хранилищах природного газа или новых терминалах сжиженного газа, которые в настоящее время строятся в ФРГ. Меры безопасности на таких объектах будут усилены. Менеджеры и службы безопасности уверяют, что они готовы к любой возможной ситуации и всегда в курсе событий. В настоящее время нет доказательств конкретных так называемых «разрушительных сценариев». Тем не менее потенциальный риск по-прежнему считается высоким.

Все — от органов безопасности до морских сил — адаптируются ко всевозможным сценариям развития событий. Делается все, чтобы предупредить опасности. Это дает определенную гарантию, но не абсолютную безопасность, уверяют политики.

На расследование повреждения трубопроводов уйдут недели, а может, и месяцы. Само же событие уже повлияло на мировой рынок газа.

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