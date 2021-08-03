Чтобы останавливать нелегальную миграцию, армии нужно больше полномочий — Г. Науседа

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что чтобы останавливать нелегальную миграцию, армии нужно предоставить больше полномочий действовать в условиях экстремальной ситуации.

«Литовское государство готово максимально защищать свою границу, используя для этого и военные ресурсы, прежде всего мы говорим о предоставлении полномочий военным», — сообщил во вторник президент.

Глава государства во вторник обсудил с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и главнокомандующим Вальдемарасом Рупшисом соответствующие изменения в законах, которые намерен подписать сразу после их принятия сеймом.

Будут внесены изменения в законы Об организации системы обороны и О военной службе, а также в Устав использования военной силы. Внеочередная сессия сейма планируется на следующей неделе.

Военные будут действовать во время экстремальной ситуации

Глава государства сказал, что изменения предоставят военным полномочия действовать в случае экстремальной ситуации, хотя в будущем может быть рассмотрено и введение чрезвычайного положения, если возникнет такая необходимость.

«Изменения нужны, чтобы уполномочить военных помогать останавливать нелегальную миграцию в нынешних условиях экстремальной ситуации. Некоторое время назад мы дискутировали, предоставляет ли введение чрезвычайного положения больше полномочий военным для выполнения этой функции, сегодня мы отвечаем на этот вопрос изменениями в конкретных законах и делаем это в условиях экстремальной ситуации», — сказал президент после встречи.

Он сказал, что вносимые в сейм поправки нужны, чтобы «максимально и срочно предоставить военным больше полномочий, чтобы они могли помочь ведомствам бороться с нелегальной миграцией».

«Сегодня министр обороны представил изменения в законах, надеюсь, что на следующей неделе сейм во время внеочередной сессии примет эти законы, и я намерен после ознакомления с содержанием незамедлительно их подписать, поскольку считаю, что они и нужны, и оперативно реагируют на сложившуюся ситуацию», — сказал на пресс-конференции глава государства.

Он сказал, что вносимые в сейм поправки нужны, чтобы «максимально и срочно предоставить военным больше полномочий, чтобы они могли помочь ведомствам бороться с нелегальной миграцией».

«Сегодня министр обороны представил изменения в законах, надеюсь, что на следующей неделе сейм во время внеочередной сессии примет эти законы, и я намерен после ознакомления с содержанием незамедлительно их подписать, поскольку считаю, что они и нужны, и оперативно реагируют на сложившуюся ситуацию», — сказал на пресс-конференции глава государства.

Он также подчеркнул, что предложенные изменения в законах «позволяют решать вопрос предоставления полномочий военным без перехода к введению чрезвычайного положения».

«Сегодня наша позиция такова, без всякого сомнения, эта возможность сохраняется, мы готовы во всех смыслах, это может быть декрет президента или принятое во время сессии решение сейма о введении чрезвычайного положения, когда это будет нужно», – сказал Г. Науседа.

Поправки позволят военным задерживать лиц, проводить досмотр

Министр обороны А. Анушаускас сказал, что поправки предоставят военным дополнительные полномочия — такие, как во время чрезвычайного положения. Военные будут действовать в очаге экстремальной ситуации, в конкретном случае — на границе.

«Они совпадают с теми полномочиями, теми правами военных, которые предоставляются и во время чрезвычайного положения, то есть военные получат право давать обязательные распоряжения физическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не будут выполнять их распоряжения и будут нарушать правовые акты», – сказал А. Анушаускас.

По словам министра, военные также смогут проверять личные документы, проводить личный досмотр, проверять автомобили, а также использовать специальные средства.

«Они также смогут использовать специальные средства, то есть нелетальное (несмертельное – BNS) оружие, как и сотрудники правоохраны, чтобы задерживать гражданских лиц», — представил поправки А. Анушаускас.

Он отметил, что военные смогут действовать в определенных условиях: когда объявлена экстремальная ситуация, масштаб происшествия стремительно увеличивается, получена мотивированная письменная просьба председателя Комиссии правительства по экстремальным ситуациям, в данном случае министра внутренних дел Агне Билотайте, согласована с президентом как главнокомандующим армией.

«Продолжительность намечается не более трех месяцев, но всегда существует возможность продлить этот срок, и военные используются в очаге экстремальной ситуации, там, где нужно. Очаг экстремальной ситуации сейчас — весь участок границы», — сказал А. Анушаускас.

В Литву в этом году нелегально попало 4026 иностранцев.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.