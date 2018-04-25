Чтобы совладать с угрозой коронавируса, в Литве объявлена экстремальная ситуация

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Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию.

Правительство этим решением также постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 и распространением его в Европе.

По его словам, объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.