Cili pica будет расширяться в Балтийских странах

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Компания Cili pica, владеющая сетью пиццерий в Литве и Латвии, готовится к размещению эмиссии облигаций и надеется позаимствовать на рынке до 2 млн евро.

Эти средства будут направлены на учреждение предприятий общественного питания в Балтийских странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Компания не детализирует, сколько ресторанов в регионе планирует приобрести, но якобы ведет переговоры со многими сетями общественного питания в Латвии и Эстонии.

Не публичное размещение облигаций Cili pica среди частных инвесторов в июне начала компания Orion Securities. Облигации Cili pica выпускаются впервые.