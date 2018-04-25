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TOP,Виленский Вестник

City Service не должна Вильнюсу

Фото pixabay.com

Контролируемая концерном Icor компания City Service, которая в 2002-2012 годах осуществляла надзор за тепловым хозяйством детских садов и школ Вильнюса, не должна платить Вильнюсскому самоуправлению 10,3 млн евро, сообщает BNS.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) отменил определение Вильнюсского окружного суда от 25 июля 2019 года, согласно которому компания должна была заплатить городу 10,3 млн евро — половину той суммы, что требовали прокуроры и самоуправление. 

Как считают Генпрокуратура и самоуправление, разница в 20,6 млн евро образовалась потому, что в течение 10 лет более двухсот вильнюсских детсадов и школ платили за отопление не в соответствии с показаниями оборудованных в них приборов учета, а в соответствии с определенными формулами, предусмотренными в договорах. 

Суд счел, что в подписанных в 2002 и 2010 годах договорах содержатся четкие формулы, в соответствии с которыми самоуправление должно было рассчитываться с City Service. Кроме того, договоры не предусматривали, что окончательные суммы платежей должны были рассчитываться в соответствии с показаниями приборов учета. 

Подозрения в причинении убытков бюджету Вильнюса на сумму 20,6 млн евро правоохрана предъявила в июле 2014 года администрации самоуправления и компании City Service.

Это расследование было частью крупного расследования, связанного со злоупотреблениями служебным положением и крупными хищениями чужого имущества. В нем фигурировала и контролируемая тогда французским концерном Dalkia (сейчас Veolia) компания Vilniaus energija, которая арендовала тепловое хозяйство Вильнюса. Ее бывший глава правления Жан Сакрет и другие менеджеры обвинялись в мошенничестве, манипуляциях ценами на газ, однако в конце 2017 года суд прекратил находившееся три года в рассмотрении уголовное дело из-за истечения срока давности.

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