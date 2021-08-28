Civinity в Латвии заключила договор о услугах по уборке на 6 млн евро

Компания Civinity Solutions, дочернее предприятие группы Civinity, занимающейся оказанием услуг по управлению, обслуживанию и эксплуатации объектов недвижимости, заключила в Латвии договор на сумму 6 млн евро с Рижской восточной клинической университетской больницей на оказание клининговых услуг.

Civinity Solutions в Латвии в ближайшие три года будет оказывать услуги по уборке помещений больницы, чья общая площадь составляет 150 тыс. метров, сообщила компания Civinity.

Также сообщается, что это крупнейшая госзакупка клининговых услуг для медучреждения Латвии. Начало оказания услуг запланировано на окрятбрь этого года, их будут оказывать более 200 работников компании.