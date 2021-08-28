Civinity в Латвии заключила договор о услугах по уборке на 6 млн евро

Компания Civinity Solutions, дочернее предприятие группы Civinity, занимающейся оказанием услуг по управлению, обслуживанию и эксплуатации объектов недвижимости, заключила в Латвии договор на сумму 6 млн евро с Рижской восточной клинической университетской больницей на оказание клининговых услуг.
Civinity Solutions в Латвии в ближайшие три года будет оказывать услуги по уборке помещений больницы, чья общая площадь составляет 150 тыс. метров, сообщила компания Civinity.
Также сообщается, что это крупнейшая госзакупка клининговых услуг для медучреждения Латвии. Начало оказания услуг запланировано на окрятбрь этого года, их будут оказывать более 200 работников компании.
«Объекты сложные, к их чистоте и дезинфекции выдвигаются высокие требования», — отмечает в пресс-релизе акционер и генеральный директор группы Civinity Дейвидас Яцка.
Рижская восточная клиническая университетская больница — крупнейшее многофункциональное лечебное учреждение в Литвии.
Группа Civinity объединяет более 20 предприятий, которые обслуживают 10 млн кв. м. жилых и коммерческих помещений. В общей сложности в Civinity работают 1,5 тыс. человек в Литве, Латвии и Великобритании.