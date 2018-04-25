Cколько стоят Европе ее комиссары

Давайте я вас сразу шокирую: в административном аппарате ЕС в Брюсселе заняты сегодня 55 000 человек. Я повторю буквами: пятьдесят пять тысяч. Из них 33 000 — сотрудники Еврокомиссии. Эта структура обходится Европе в 8.3 миллиарда евро ежегодно. И дело даже не столько в огромности этой суммы, сколько в особенностях ее распределения.

Базовые оклады в Брюсселе варьируются от 3600 евро для простого сотрудника (например, охранника) до 23 400 евро в месяц для Генерального директора. Только в одной Европейской комиссии около 4500 сотрудников получают зарплату, равную или превышающую ежемесячную зарплату канцлера Германии Ангелы Меркель (16 275 евро.)

Меня эта цифра впечатлила: в Брюсселе обнаружилось целых 4500 чиновников, приносящих государству, существующему лишь в воображении общества, гораздо больше пользы ( если верить зарплатной ведомости), чем глава правительства мощнейшей европейской державы! Чего же мы страшимся скорого ухода «матушки Меркель» и ее незаменимости? У нас их в Брюсселе целый полк, вернее, бригада!

И не только канцлеров, но и президентов ФРГ, а уж немецких федеральных министров и госсекретарей в Брюсселе вообще не счесть. Доход, который в Германии считался бы вершиной тридцатилетней безупречной и сверхуспешной карьеры чиновника федерального уровня, в Еврокомиссии получает через 4-5 лет скромный делопроизводитель.

Вот расчеты, произведенные экспертами по поручению газеты Welt am Sonntag. При валовом доходе 16 358,80 евро в месяц ветеран гражданской службы ЕК (женатый, один ребенок) зарабатывает примерно столько же, сколько федеральный канцлер, при этом работая, например, главой Совета по правовым вопросам или начальником отдела. Такие чиновники являются «хребтом администрации», — заявляет Еврокомиссия на своем сайте. Руководители таких подразделений, однако, несут ответственность лишь за несколько десятков сотрудников.

А вот будучи одним из 79 генеральных директоров самого высокого ранга, чиновник ЕС может с большим отрывом обойти и главу немецкого государства. После четырех лет пребывания в должности бездетный начальник в Брюсселе зарабатывает 21 310 евро в месяц, включая бонусы. Если считать не брутто, а нетто, то в Брюсселе и Люксембурге около 6 000 чиновников получают больше денег, чем канцлер, не говоря уже о министрах и госсекретарях.

Вот простой пример. Глава подразделения ЕК с брутто канцлера Меркель имеет 11 863 евро на руки. Если бы он платил налоги в Германии, то получал бы примерно на 2000 евро меньше в месяц.

Для того, чтобы иметь чистую сумму в размере около 9600 евро, чиновнику ЕС ( к примеру, главному переводчику) не обязательно подниматься слишком высоко: достаточно 11-го уровня зарплаты и четырех лет ожидания.

Что же нужно для того, чтобы молодой человек начал зарабатывать скромные 10 000 евро в месяц в ЕС? Вы должны говорить и писать на двух языках. Кроме этого требуется наличие университетского диплома и не менее чем трехлетнего профессионального опыта. С таким бэкграундом в Берлине можно рассчитывать на зарплату в 3500-4500 евро брутто. Но Брюссель — это клондайк для молодых бюрократов.

Какие еще преимущества имеют чиновники ЕС? Они платят только льготный налог ЕС. Генеральный директор с самой высокой зарплатой ( больше, чем у канцлера Германии и президента ФРГ) отчисляет лишь около 25% в виде налогов.

Кроме этого существует масса неожиданных бонусов. Например, пособие на ведение домашнего хозяйства в размере 181,82 евро в месяц. На каждого ребенка чиновникам выплачивается пособие в размере 397,29 евро. Но наибольший эффект дает необлагаемое налогом пособие на экспатриацию (16% от базового оклада). Это приносит примерно на 3500 евро больше в чистом выражении в месяц.

И наконец пенсии. В среднем брюссельский чиновник- пенсионер получает 4400 евро в месяц. Самая высокая пенсия сейчас у бывшего первого должностного лица Счетной палаты ЕС: 10 855 евро в месяц!

Кто же платит за этот чиновничий рай на земле? Каждый гражданин ЕС, от эстонского младенца до португальского аксакала, отдает 16 евро в год на зарплаты брюссельских тамагочи.

И когда вы слышите, что Еврокомиссия не сумела в объявленный срок начать работу, не сомневайтесь: безольдунг, как это называется у чиновников, солдаты и генералы невидимого бумажного государства получают исправно.