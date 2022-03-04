CLINC — шоу мыльных пузырей 

Впервые в Литве — уникальное семейное шоу, сочетающее в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства, пантомимы. Обладатель театральной премии «MAX» (Испания) в номинации «Лучший детский спектакль 2019 г.».

Мыльное шоу всемирно известного режиссера из парка развлечений Порт Авентура (Испания), собравшее множество наград, полюбившееся зрителям Европы, Азии и Латинской Америки. Во всем мире более 1 000 000 зрителей уже аплодировали легендарному шоу.

Шоу «Clinc» — это комические номера и визуальные спецэффекты, которые делают его особым, уникальным и инновационным спектаклем. Основа спектакля — юмористические сценки и трюки с мыльными пузырями, это спектакль-настроение, рассказывающий о том, как меняется отношение к жизни людей, которые начинают видеть красоту вокруг себя и вместо страха перед неизвестным радуются новому. Простой жест, незатейливый поступок и обычные вещи безвозвратно изменят мироощущение главных героев. Вас ждут удивительные, красивые, одним словом, авторские трюки с мыльными пузырями, специально написанная, волшебная музыка.

Автор мыльный сказки – Пеп Боу прославился на весь мир как создатель жанра шоу мыльных пузырей, актер-мим, клоун и талантливый постановщик. Красочные, завораживающие постановки Пеп Боу собрали множество наград, включая премию «МАХ» за лучший детский спектакль.

Приоткройте завесу тайны и очутитесь в загадочной стране мыльных пузырей, где наука соединяется с чистым искусством, а современные технологии соседствуют с чудесами. Погрузитесь, затаив дыхание, в продуманный сюжет и мастерскую, харизматичную игру актеров. Остановите мгновение, чтобы прочувствовать мимолетную красоту сверкающих и переливающихся фигур, созданных руками маэстро. Профессиональный свет и звук, нежная и чарующая музыка, магия с мыльными пузырями унесут вас в далекое детство, а маленьким зрителям не дадут усидеть на месте.

Удовольствие для всей семьи! Интересно детям и…особенно взрослым!

Не пропустите! Только 19 марта в концертном зале VDU (Каунас) и 20 марта в концертном зале Compensa (Вильнюс). Билеты продаются во всех кассах Tiketa.lt.