Coface ухудшила экономическую оценку Литвы

Международная компания кредитных рейтингов Coface снизила оценку литовской экономики с A3 до A4 в ближайшее время — рискованность экономики страны растет, так как в ближайшее время она столкнется с новыми угрозами.
Затянувшаяся война России против Украины оказывает наибольшее влияние на ухудшение перспектив европейской экономики, говорится в заявлении компании.
Риски в строительном, транспортном, секторах в текстильной и швейной промышленности в Центральной и Восточной Европе в настоящее время оценивается как «очень высокие».
В группу среднего риска входят отрасли сельского хозяйства, энергетики, информационных и коммуникационных технологий, сектора бумажной промышленности и розничной торговли. Ухудшение оценок связано с тем, что их деятельность сильно зависит от энергопотребления, а рост цен на энергоносители резко увеличивает затраты.
Из 13 промышленных секторов, рассмотренных в исследовании Coface, только фармацевтический сектор в Центральной и Восточной Европе считается сектором с низким уровнем риска.
Поскольку финансово-экономический климат ухудшается, Coface понизила рейтинг 16 европейских стран. Экономические перспективы соседней Латвии также понизили с A3 до A4 в ближайшей перспективе, а оценка Эстонии была понижена с A1 до A2.
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