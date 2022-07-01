Coface ухудшила экономическую оценку Литвы

Риски в строительном, транспортном, секторах в текстильной и швейной промышленности в Центральной и Восточной Европе в настоящее время оценивается как «очень высокие».

В группу среднего риска входят отрасли сельского хозяйства, энергетики, информационных и коммуникационных технологий, сектора бумажной промышленности и розничной торговли. Ухудшение оценок связано с тем, что их деятельность сильно зависит от энергопотребления, а рост цен на энергоносители резко увеличивает затраты.

Из 13 промышленных секторов, рассмотренных в исследовании Coface, только фармацевтический сектор в Центральной и Восточной Европе считается сектором с низким уровнем риска.

Поскольку финансово-экономический климат ухудшается, Coface понизила рейтинг 16 европейских стран. Экономические перспективы соседней Латвии также понизили с A3 до A4 в ближайшей перспективе, а оценка Эстонии была понижена с A1 до A2.

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