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COVID-19: больничный — дистанционно

Foto ligoniukasa.lrv.lt

В связи с распространением в Литве инфекции коронавируса Министерство здравоохранения обращает внимание врачей и пациентов, что диагноз COVID-19 может быть установлен только после контактной консультации с семейным врачом и получения результатов назначенного им экспресс-теста на антиген. Но в случае заболевания коронавирусом к врачу отправляться надо не во всех случаях. 

Пациентам, почувствовавшим симптомы, характерные для COVID-19, или получившим положительный результат экспресс-теста в порядке самоконтроля, по решению семейного врача листок нетрудоспособности может быть выдан и после дистанционной консультации, отмечается в сообщении Минздрава. Но в этом случае пациент, переболевший инфекцией коронавируса, не сможет получить цифровую европейскую справку, подтверждающую, что он переболел COVID.

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Это означает, что, если такая справка нужна, то человек обязан посетить семейного врача и по его направлению пройти экспресс-тест на антиген в профессиональной лаборатории. Информацию о дистанционной консультации и порядке выдачи электронных листков нетрудоспособности болеющим COVID-19 Минздрав уже сообщил всем администрациям самоуправлений с просьбой переслать ее подведомственным лечебным учреждениям.

Минздрав также обращает внимание медучреждений на организацию потоков пациентов таким образом, чтобы пациенты с симптомами инфекционного заболевания смогли безопасно попасть к врачу и получить личные медицинские услуги.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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