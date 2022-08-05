COVID-19: больничный — дистанционно

В связи с распространением в Литве инфекции коронавируса Министерство здравоохранения обращает внимание врачей и пациентов, что диагноз COVID-19 может быть установлен только после контактной консультации с семейным врачом и получения результатов назначенного им экспресс-теста на антиген. Но в случае заболевания коронавирусом к врачу отправляться надо не во всех случаях.
Пациентам, почувствовавшим симптомы, характерные для COVID-19, или получившим положительный результат экспресс-теста в порядке самоконтроля, по решению семейного врача листок нетрудоспособности может быть выдан и после дистанционной консультации, отмечается в сообщении Минздрава. Но в этом случае пациент, переболевший инфекцией коронавируса, не сможет получить цифровую европейскую справку, подтверждающую, что он переболел COVID.
Это означает, что, если такая справка нужна, то человек обязан посетить семейного врача и по его направлению пройти экспресс-тест на антиген в профессиональной лаборатории. Информацию о дистанционной консультации и порядке выдачи электронных листков нетрудоспособности болеющим COVID-19 Минздрав уже сообщил всем администрациям самоуправлений с просьбой переслать ее подведомственным лечебным учреждениям.
Минздрав также обращает внимание медучреждений на организацию потоков пациентов таким образом, чтобы пациенты с симптомами инфекционного заболевания смогли безопасно попасть к врачу и получить личные медицинские услуги.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ