182 правоохранителя больны COVID-19, это влечет трудности обеспечения контроля

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В связи с ужесточением условий карантина возросла потребность в сотрудниках полиции, которые должны обеспечивать контроль, однако полиция сталкивается с организационными трудностями, так как сейчас в системе коронавирусом больны 182 правоохранителя, говорит генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

По его словам, еще около 30 сотрудников полиции сейчас находится в самоизоляции.

По его словам, в праздничный период, который является наиболее напряженным, контроль над передвижением между самоуправлениями страны будут осуществлять около полутора тысяч сотрудников полиции.