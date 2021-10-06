COVID-19 до сих пор не под контролем — ВОЗ

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Коронавирус все еще не под контролем, и пандемия далека до завершения. Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове, передает Le Figaro.

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.

«Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где посередине… мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу», — отметила она.

Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.

«Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто (эпидемия) полностью закончилась», — сказала Керхове.

При этом она добавила, что смерть главным образом грозит людям, которые не были привиты.