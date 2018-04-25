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COVID-19: Европа пытается совладать со второй волной пандемии

Фото LTOU

В Испании зарегистрирован резкий скачок заражений — 580 случаев за 24 часа, в середине недели за сутки были выявлены 390 новых вирусоносителей. Очагами инфекции остаются автономное сообщество Арагон и Каталония, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Есть информация, что ограничительные меры могут быть введены в Барселоне, но когда и какие именно шаги в этом направлении власти предпримут, пока не сообщается.

Всего в настоящий момент в иберийском королевстве насчитывается почти 306 тысяч инфицированных, цифра летальных исходов от COVID-19 приближается к 28 с половиной тысячам человек.

Директор департамента ЧС министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон сообщил на брифинге: «Все уже заметили восходящий вектор заражений, очаги регистрируются локально, главным образом за пределами Мадрида, в таких областях, как Арагон. Серьезную озабоченность вызывает ситуация и в Каталонии».

В Минздраве иберийского королевства добавляют, что карантин действует в каталонской Льейде, изоляционные меры на прошлой недели были введены и в ряде населенных пунктов Галисии.

Во Франции власти изменили решение и авансировали дату, когда ношение маски станет обязательным во всех закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что правило начнет действовать с 1-го августа, позднее объявили, что эта мера перенесена на 20-ое июля.

О пересмотре даты сообщил премьер страны Жан Кастекс, выступая в Национальной ассамблее: «Мы предполагали, что ношение маски станет обязательным с 1-го августа, у нас был разработан график профилактических мер. У многих специалистов возникли вопросы, было высказано непонимание, почему нужно ждать почти 2 недели, так что правительственным декретом назначен будущий понедельник, 20-ое июля».

Экоактивисты предупреждают, что для использованных масок нужно предусмотреть специальные урны, как и разработать способ утилизации этих защитных средств, а пока их некоторые граждане выбрасывают просто на улице или даже бросают в водоемы, реки и Средиземное мора.

В Германии на совещании, в котором участвовали как представители федеральных земель, так и центральное правительство, после дебатов был принят протокол, согласно которому местные власти могут самостоятельно вводить ограничительные меры, касающиеся перемещения внутри страны.

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